Црногорско тужилаштво: Оправдана оптужница против Ђукановића

20.04.2026 16:59

Ацо Ђукановић
Фото: Printscreen/RTCG

Црногорско тужилаштво изјаснило се да је оправдана оптужница против Аце Ђукановића, бизнисмена и брата бившег премијера и предсједника Црне Горе Мила Ђукановића.

Тужилац Вања Синђић данас је у Основном суду у Никшићу, гдје је почела контрола оптужнице, појаснила да је форензичким испитивањем утврђено да су оружје и муниција, који су пронађени у Ђукановићевој породичној кући у Никшићу, функционални и да осумњичени на посједује дозволе за њих.

католички свештеник

Свијет

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

Ђукановићев адвокат Слободан Сташевић рекао је да због бројних пропуста оптужница треба да буде враћена тужилаштву, те да његовом брањенику треба да се укине мјера забране напуштања стана јер је, како је рекао, довољна положена гаранција и мјера одузимања путне исправе.

Сташевић сматра да Ђукановић сигурно не би био процесуиран ни за један комад оружја за шта га терети тужилаштво да код надлежних органа постоји евиденција која до 2008. године није вођена електронски, преноси Телевизија Никшић.

Он је навео да је Ђукановић 2009. године поднио кривичну пријаву јер су из куће његовог оца Радована у Никшићу украдена четири пиштоља, те да по тој пријави до данас није поступано.

policija rs traka (4)

Хроника

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

Ђукановић је рекао да је оптужница против њега намјештена и да очекује њено одбацивање.

Он тврди да је то што је против њега написано противзаконито и да ће то и доказати.

"Потврду о привремено одузетим стварима нисам потписао. Оружје није моје", истакао је Ђукановић, наводећи да му до сада није омогућено да о томе говори.

Он је додао да су сва вјештачења која су урађена на одузетом оружју показала да нема његових ДНК трагова, као и да се оружје у његовој породичној кући у Растоцима налази више од 30 година.

Ђукановић је рекао да је оптужница против њега "најављивана и у црногорском парламенту", те да ће зато поднијети кривичну пријаву против директора Управе полиције и посланика који су то најављивали.

Љубавни пар

Љубав и секс

Навике које имају парови чије везе дуго опстају

Основно државно тужилаштво Никшић поднијело је против Аце Ђукановића оптужницу због сумње да је починио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.

Ђукановић је ухапшен у фебруару након претреса непокретности које користи, а потом му је тужилаштво одредило притвор до 30 дана.

Судија Основног суда у Никшићу Сава Мушикић је 30. марта прихватио понуђену гаранцију од око пет милиона евра у готовини и непокретностима, па је Ђукановић пуштен да се брани са слободе уз мјере надзора.

психијатар-доктор

Здравље

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

Рочиште ће бити настављено сутра.

(СРНА)

Прочитајте више

Бивши бугарски предсједник Румен Радев држи говор на завршном скупу своје кампање у Софији, у четвртак, 16. априла 2026. године, док се Бугарска приближава пријевременим парламентарним изборима.

Свијет

Ко је Румен Радев, побједник бугарских избора?

4 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

"Пала" породична банда: Варали фирме, па згрнули милионе

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Тежак судар на ауто-путу, има погинулих и повријеђених

5 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп: Америчка делегација данас стиже у Исламабад на преговоре

5 ч

0

Више из рубрике

Јако невријеме погодило Хрватску, у секунди све се смрачило

Регион

Јако невријеме у Хрватској: Падао лед!

6 ч

0
Незадовољство у Хрватској: Угоститељи најављују поскупљења, највећи трошак плате

Регион

Незадовољство у Хрватској: Угоститељи најављују поскупљења, највећи трошак плате

11 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Регион

Нема краја трагедијама: Још један мотоциклиста страдао у удесу!

1 д

0
Невријеме се шири Балканом: Словенија "бијела", али не од снијега!

Регион

Невријеме се шири Балканом: Словенија "бијела", али не од снијега!

1 д

0

