Црногорско тужилаштво: Оправдана оптужница против Ђукановића

Аутор:АТВ
Коментари:0
Црногорско тужилаштво изјаснило се да је оправдана оптужница против Аце Ђукановића, бизнисмена и брата бившег премијера и предсједника Црне Горе Мила Ђукановића.
Тужилац Вања Синђић данас је у Основном суду у Никшићу, гдје је почела контрола оптужнице, појаснила да је форензичким испитивањем утврђено да су оружје и муниција, који су пронађени у Ђукановићевој породичној кући у Никшићу, функционални и да осумњичени на посједује дозволе за њих.
Ђукановићев адвокат Слободан Сташевић рекао је да због бројних пропуста оптужница треба да буде враћена тужилаштву, те да његовом брањенику треба да се укине мјера забране напуштања стана јер је, како је рекао, довољна положена гаранција и мјера одузимања путне исправе.
Сташевић сматра да Ђукановић сигурно не би био процесуиран ни за један комад оружја за шта га терети тужилаштво да код надлежних органа постоји евиденција која до 2008. године није вођена електронски, преноси Телевизија Никшић.
Он је навео да је Ђукановић 2009. године поднио кривичну пријаву јер су из куће његовог оца Радована у Никшићу украдена четири пиштоља, те да по тој пријави до данас није поступано.
Ђукановић је рекао да је оптужница против њега намјештена и да очекује њено одбацивање.
Он тврди да је то што је против њега написано противзаконито и да ће то и доказати.
"Потврду о привремено одузетим стварима нисам потписао. Оружје није моје", истакао је Ђукановић, наводећи да му до сада није омогућено да о томе говори.
Он је додао да су сва вјештачења која су урађена на одузетом оружју показала да нема његових ДНК трагова, као и да се оружје у његовој породичној кући у Растоцима налази више од 30 година.
Ђукановић је рекао да је оптужница против њега "најављивана и у црногорском парламенту", те да ће зато поднијети кривичну пријаву против директора Управе полиције и посланика који су то најављивали.
Основно државно тужилаштво Никшић поднијело је против Аце Ђукановића оптужницу због сумње да је починио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.
Ђукановић је ухапшен у фебруару након претреса непокретности које користи, а потом му је тужилаштво одредило притвор до 30 дана.
Судија Основног суда у Никшићу Сава Мушикић је 30. марта прихватио понуђену гаранцију од око пет милиона евра у готовини и непокретностима, па је Ђукановић пуштен да се брани са слободе уз мјере надзора.
Рочиште ће бити настављено сутра.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
6 ч0
Регион
11 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
21
10
21
07
21
03
20
51
20
45
Тренутно на програму