Невријеме се шири Балканом: Словенија "бијела", али не од снијега!

Широм Словеније формирале су се олује праћене јаким ударима вјетра, пљусковима, а понегдје и градом, преноси портал 24ур, а невријеме се веома брзо шири Балканом.
У Велењу је забиљежена поплава оборинских вода, док из Словењ Градеца, Жалца и Преваља словеначка управа за цивилну заштиту и спасавање извјештава о јаком вјетру.
Вријеме би требало да се смири током ноћи, али су и сутра могуће падавине.
Киша је већ стигла и у сјеверозападни дио Хрватске, као и у Загреб, гдје је почео пљусак праћен вјетром.
Подсјетимо, Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) је за загребачку регију издао жути метеоаларм. Мјестимично се очекују јачи пљускови са грмљавином, а вјероватноћа грмљавине већа је од 60%.
Дуваће слаб до умјерен југоисточни и југозападни вјетар, који ће према вечери скренути на сјеверозападни и западни, уз пролазно појачање, наводи се у ажурираној прогнози ДХМЗ-а, пише Јутарњи лист.
20
47
20
43
20
32
20
20
20
11
