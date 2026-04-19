Logo
Large banner

Невријеме се шири Балканом: Словенија "бијела", али не од снијега!

Аутор:

19.04.2026 19:36

Коментари:

0
Фото: Танјуг / АП

Широм Словеније формирале су се олује праћене јаким ударима вјетра, пљусковима, а понегдје и градом, преноси портал 24ур, а невријеме се веома брзо шири Балканом.

У Велењу је забиљежена поплава оборинских вода, док из Словењ Градеца, Жалца и Преваља словеначка управа за цивилну заштиту и спасавање извјештава о јаком вјетру.

Вријеме би требало да се смири током ноћи, али су и сутра могуће падавине.

Киша је већ стигла и у сјеверозападни дио Хрватске, као и у Загреб, гдје је почео пљусак праћен вјетром.

Подсјетимо, Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) је за загребачку регију издао жути метеоаларм. Мјестимично се очекују јачи пљускови са грмљавином, а вјероватноћа грмљавине већа је од 60%.

Дуваће слаб до умјерен југоисточни и југозападни вјетар, који ће према вечери скренути на сјеверозападни и западни, уз пролазно појачање, наводи се у ажурираној прогнози ДХМЗ-а, пише Јутарњи лист.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словенија

невријеме

Олуја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Граница

Друштво

Возачи стрпљење! Велике гужве на границама

1 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Друштво

"Добро је затресло": Земљотрес у БиХ

1 ч

0
Хорор: Осморо дјеце убијено у масовној пуцњави!

Свијет

Хорор: Осморо дјеце убијено у масовној пуцњави!

1 ч

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Економија

Нетанјаху најавио нови споразум

2 ч

0

Више из рубрике

Ротација полиције Републике Српске

Регион

Пронађено тијело Мирка Бојовића

5 ч

0
Словенија исписала историју: Прва роботска сјетва кукуруза у региону

Регион

Словенија исписала историју: Прва роботска сјетва кукуруза у региону

6 ч

0
Велики протест у Загребу: Траже веће пензије и плате

Регион

Велики протест у Загребу: Траже веће пензије и плате

1 д

0
Полицијско ауто

Регион

Трагедија у Славонском Броду: Воз ударио двије жене, погинуле на мјесту!

1 д

0

  • Најновије

20

47

Иран одустао од мировних преговора са Америком

20

43

Бањалука остала без још једног дрвореда, градске власти поручиле: "Све је у реду"

20

32

Прве пројекције након избора у Бугарској: Странка Румена Радева освојила највише гласова

20

20

Један знак би ове недјеље могао да прими позив од особе из прошлости

20

11

Цвијановић: Шмит настоји глумити релевантност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner