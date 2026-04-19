Пронађено тијело Мирка Бојовића

19.04.2026 15:33

Тијело Мирка Бојовића /53/, чији је нестанак пријављен 14. априла, пронађено је у близини жабљачког села Пометеници, потврђено је из црногорске Управе полиције.

"Обавијештено је Више државно тужилаштво и наложена је обдукција", навели су из полиције, а преноси Срна.

Од нестанка Бојовића свакодневно су организоване потраге у којима су учествовали родбина, грађани ватрогасци и полиција.

Провјеравани су подаци на телекомуникационим базним станицама и снимци на бројним видео-камерама на Жабљаку у другим градовима у Црној Гори.

