Велики протест у Загребу: Траже веће пензије и плате

Више десетина хиљада грађана окупило се данас на синдикалном протесту у Загребу, са којег су челници три хрватска синдиката упозорили на корупцију и затражили веће плате и пензије, поручивши хрватској Влади да ће јој, ако се захтјеви не испуне, грађани своју оцјену дати на парламентарним изборима 2028. године.
Учесници протеста су пуштали пјесме хрватских музичара - ТБФ-а, Елементала, Нових фосила, Бејби Лазање, Колоније и Прљавог Казалишта, преноси Хина.
Протест "Хрватска заједно за веће плате и пензије" на главном загребачком тргу окупио је више хиљада грађана, студената, радника, пензионера и чланова синдиката који су своје незадовољство показали звиждаљкама, бубњевима и синдикалним обиљежјима: мајицама, капама, заставама и транспарентима у разним бојама.
Они су током говора узвикивали: "доста је", "не може", "лажу", "срамота" и "лопови".
Неки од транспарената које су демонстранти имали су: "Стоп порезу на сиромаштву", "Моја пензија је цркавица", "Ако је поскупјело зашто наш рад није?", "Градимо луксуз, живимо акцију и попусте", "Ако је плата тајна, онда је очито и срамота", "Овим темпом једина повишица коју могу да очекујем је социјална помоћ".
Предсједник Савеза самосталних синдиката Хрватске (СССХ) Младен Новосел на протесту је рекао да раст плата узрокује инфлацију, која је у посљедњих 30 дана порасла за 1,6 одсто иако плате нису расле и да сада износи 4,8 одсто.
Као главног кривца за пораст инфлације навео је то што је хрватска Влада подигла цијене енергената што је дало "зелено свјетло свима" да дигну цијене.
- Није то од ваших плата, није то од ваших пензија. То је од похлепе, од похлепе оних који су незаситни - поручио је Новосел.
Он је, такође, нагласио да су високе цијене хране и становања у Хрватској посљедица доласка милиона туриста са већом куповном моћи.
Посебан нагласак ставио је на тежак положај пензионера, а затражио је и подизање минималне плате на 1.510 евра бруто или 1.100 евра нето са циљем да адекватна нето плата буде 2.200 евра.
- Да не мислите да смо неразумни и да то тражимо одмах, нудим вам нагодбу у два корака - поручио је Новосел.
Први корак је повећање минималне бруто плате за 250 евра крајем ове и сљедеће године и истовремено повећање пензија за 100 до 200 евра ове и до 300 евра сљедеће године.
- Ако то не учините, 2028. године биће тренутак истине за вас и за ову владу на парламентарним изборима. Сви који су данас овдје, сви они који нису успјели данас да дођу, оцијениће вас тада као што су то оцијенили грађани Мађарске - закључио је Новосел уз одобравање окупљених.
Председница Синдиката пензионера Хрватске (СУХ) Вишња Станишић рекла је да су на данашњем протесту заједно студенти, радници и пензионери који морају да подржавају једни друге, док је предсједник Независних хрватских синдиката (НХС) Дражен Јовић нагласио да плате нису једини проблем, већ и корупција, рад на црно, сива економија, похлепа, неодговорност.
