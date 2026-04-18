Велики протест у Загребу: Траже веће пензије и плате

18.04.2026 17:06

Више десетина хиљада грађана окупило се данас на синдикалном протесту у Загребу, са којег су челници три хрватска синдиката упозорили на корупцију и затражили веће плате и пензије, поручивши хрватској Влади да ће јој, ако се захтјеви не испуне, грађани своју оцјену дати на парламентарним изборима 2028. године.

Учесници протеста су пуштали пјесме хрватских музичара - ТБФ-а, Елементала, Нових фосила, Бејби Лазање, Колоније и Прљавог Казалишта, преноси Хина.

Протест "Хрватска заједно за веће плате и пензије" на главном загребачком тргу окупио је више хиљада грађана, студената, радника, пензионера и чланова синдиката који су своје незадовољство показали звиждаљкама, бубњевима и синдикалним обиљежјима: мајицама, капама, заставама и транспарентима у разним бојама.

Они су током говора узвикивали: "доста је", "не може", "лажу", "срамота" и "лопови".

Неки од транспарената које су демонстранти имали су: "Стоп порезу на сиромаштву", "Моја пензија је цркавица", "Ако је поскупјело зашто наш рад није?", "Градимо луксуз, живимо акцију и попусте", "Ако је плата тајна, онда је очито и срамота", "Овим темпом једина повишица коју могу да очекујем је социјална помоћ".

Предсједник Савеза самосталних синдиката Хрватске (СССХ) Младен Новосел на протесту је рекао да раст плата узрокује инфлацију, која је у посљедњих 30 дана порасла за 1,6 одсто иако плате нису расле и да сада износи 4,8 одсто.

Као главног кривца за пораст инфлације навео је то што је хрватска Влада подигла цијене енергената што је дало "зелено свјетло свима" да дигну цијене.

- Није то од ваших плата, није то од ваших пензија. То је од похлепе, од похлепе оних који су незаситни - поручио је Новосел.

Он је, такође, нагласио да су високе цијене хране и становања у Хрватској посљедица доласка милиона туриста са већом куповном моћи.

Посебан нагласак ставио је на тежак положај пензионера, а затражио је и подизање минималне плате на 1.510 евра бруто или 1.100 евра нето са циљем да адекватна нето плата буде 2.200 евра.

- Да не мислите да смо неразумни и да то тражимо одмах, нудим вам нагодбу у два корака - поручио је Новосел.

Први корак је повећање минималне бруто плате за 250 евра крајем ове и сљедеће године и истовремено повећање пензија за 100 до 200 евра ове и до 300 евра сљедеће године.

- Ако то не учините, 2028. године биће тренутак истине за вас и за ову владу на парламентарним изборима. Сви који су данас овдје, сви они који нису успјели данас да дођу, оцијениће вас тада као што су то оцијенили грађани Мађарске - закључио је Новосел уз одобравање окупљених.

Председница Синдиката пензионера Хрватске (СУХ) Вишња Станишић рекла је да су на данашњем протесту заједно студенти, радници и пензионери који морају да подржавају једни друге, док је предсједник Независних хрватских синдиката (НХС) Дражен Јовић нагласио да плате нису једини проблем, већ и корупција, рад на црно, сива економија, похлепа, неодговорност.

Прочитајте више

Инсерт из ријалитија Елита

Сцена

Урош Станић бјежи из Елите након стравичних батина: Ломи стакло и руши све пред собом

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп слуша говоре прије потписивања извршне наредбе у Овалном кабинету Бијеле куће, у суботу, 18. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Иран се мало прави паметан, али се воде веома добри разговори

1 ч

0
Рамиз Змај у свом клипу Мртвачка кола

Сцена

Рамиз Змај снима филм "Мртвачка кола"

1 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Људима рођеним под овим знаком је немогуће угодити

1 ч

0

Више из рубрике

Полицијско ауто

Регион

Трагедија у Славонском Броду: Воз ударио двије жене, погинуле на мјесту!

9 ч

0
Преокрет у Словенији: Јанез Јанша на путу да формира владу

Регион

Преокрет у Словенији: Јанез Јанша на путу да формира владу

19 ч

0
Предсједник Словеније Наташа Пирц Мусар

Регион

Мусар: Највећа грешка Брисела је одбијање разговора са Москвом

1 д

0
У Црној Гори већ почеле тропске ноћи: Ево гдје се у наредним данима очекује 36 степени

Регион

У Црној Гори већ почеле тропске ноћи: Ево гдје се у наредним данима очекује 36 степени

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

24

Једна особа погинула у експлозији на западу Њемачке

18

12

Тешка несрећа на аутопут 9. јануар: Погинуо мотоциклиста

17

56

Снажан земљотрес у Тихом океану

17

53

Пуцњава у Кијеву: Има мртвих, велика драма на улицама

17

43

Храна за бебе хитно повучена из продаје: Опасна супстанца пронађена у производу

