Возачи стрпљење! Велике гужве на границама

19.04.2026 19:35

Фото: АМСРС

На граничним прелазима Градина и Градишка појачан је интензитет саобраћаја на прелазак границе у оба смјера.

На граничним прелазима Брод, Костајница, Нови Град, Козарска Дубица, Зупци, Шепак, Орашје, Изачић и Велика Кладуша појачан је интензитет саобраћаја на излазу из БиХ.

На осталим граничним прелазима задржавања за сада нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На границама са ЕУ у потпуности се примјењује "Ентри/егзит систем" за грађане трећих земаља, због чега се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

Градишка граница

Друштво

Све веће гужве на границама, највеће се тек очекују

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Саобраћај се на већини путева одвија уз повољне временске услове и појачан интензитет саобраћаја, нарочито према граничним прелазима, преноси Срна.

