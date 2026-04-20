Возио 178 на сат гдје је ограничење 80, пријети му робија

20.04.2026 18:39

Аутомобил у снијегу
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Припадници полиције Сјеверне Македоније пресрели су и санкционисали возача из Гостивара који је на дионици пута гдје је ограничење осамдесет километара на сат возио више него дупло брже.

Како се наводи у званичном саопштењу, на путу Гостивар–Тетово полицајци су уз помоћ "пресретача" измјерили брзину путничког возила марке "Мерцедес", гостиварских регистарских ознака, које се кретало брзином од чак стотину седамдесет осам километара на сат. Прекршај је забиљежен ван насељеног мјеста, на дијелу пута гдје је максимална дозвољена брзина ограничена на осамдесет километара на сат.

Изгорио угоститељски објекат: Дио насеља био без струје

"Возило је заплијењено, а возач иницијала К.И. стар четрдесет четири године из Гостивара суочиће се са оштрим законским санкцијама. Према одредбама Кривичног законика, за овакав вид угрожавања безбједности предвиђена је и затворска казна до три године", наводе из македонске полиције.

Полиција је још једном апеловала на све учеснике у саобраћају да поштују ограничења брзине, наглашавајући да ће контроле уз помоћ пресретача бити појачане у наредном периоду, пише Блиц.

