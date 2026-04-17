Novak Đoković ne igra ni u Madridu

17.04.2026 12:34

Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена
Foto: Tanjug/AP

Srpski teniser Novak Đoković zvanično je saopštio da neće učestvovati na ovogodišnjem Mastersu u Madridu.

Dosta se spekulisalo o tome da li će Đoković igrati na drugom šljakastom Mastersu ove sezone, a situaciju je podgrijalo to što je viđen kako trenira u Marbelji, ali i što se pojavio na utakmici Reala i Zvezde u Madridu. Međutim, ove sezone će i definitivno propustiti Madrid, kako i sam saopštio na svom Instagram storiju.

"Madride, nažalost ne mogu da se takmičim ove godine. Radim na oporavku kako bih se vratio što pre. Vidimo se uskoro", napisao je Đoković.

Đoković je u tri navrata podizao pehar na turniru u Madridu (2011, 2016, 2019). Prošle godine je eliminisan u drugom kolu, a na dva turnira prije toga nije učestvovao.

Što se tiče ove takmičarske godine, Novak je učestvovao samo na dva turnira – na Australijan openu, gde je stigao do finala u kojem je poražen od Karlosa Alkarasa, i na mastersu u Indijan Velsu. Potom je otkazao učešće na mastersima u Majamiju i Monte Karlu, prenosi b92.

