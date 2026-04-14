Logo
Large banner

Alkaras slavio, ali po kojoj cijeni?

Autor:

ATV
14.04.2026 19:56

Komentari:

0
Карлос Алкараз из Шпаније узвраћа ударац Данилу Медведеву из Русије током полуфиналног меча на тениском турниру БНП Парибас Опен, у суботу, 14. марта 2026. године, у Индијан Велсу, Калифорнија.
Foto: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Španski teniser Karlos Alkaras trijumfalno je startovao na turniru u Barseloni, ali bi pobjeda mogla imati i svoju cijenu.

Samo dva dana nakon poraza od Janika Sinera u finalu mastersa u Monte Karlu, Alkaras je započeo takmičenje na ATP turniru u Barseloni pobjedom protiv finskog kvalifikanta Ota Virtanena.

Španski teniser slavio je bez većih problema poslije sat i 25 minuta igre, rezultatom 6:4, 6:2, ali je meč obilježio i jedan neugodan detalj. Naime, Alkaras je pred kraj prvog seta osjetio bol u desnom zglobu, zbog čega je morao na kratku intervenciju fizioterapeuta.

Nakon meča, drugi teniser svijeta umirio je javnost, ali nije krio da postoji određena zabrinutost.

„Zbog kratkog vremena za odmor između turnira, uvijek se pojave neki sitni problemi i bolovi. Sutra ću razgovarati sa fizioterapeutom da vidimo o čemu se radi i nadam se da nije ništa ozbiljno“, rekao je Alkaras.

Španac se potom osvrnuo i na povratak u Barselonu, kao i na izazovnu tranziciju sa turnira u Monte Karlu.

„Sjajan je osjećaj vratiti se. Lijepo je ostvariti novu pobjedu ovdje u Barseloni pred svojom publikom. Nedostajalo mi je da igram ovdje. Pokušao sam da prilagodim svoju igru koliko god sam mogao, ali nije bilo lako. Jutros sam imao prvi trening ovdje, a uslovi su drugačiji nego u Monte Karlu“, dodao je Karlos.

Uprkos poteškoćama, Alkaras je zadovoljan prikazanim.

„Generalno sam veoma zadovoljan načinom na koji sam igrao i kako sam riješio probleme u prvom setu. Na kraju sam igrao zaista dobar tenis. Nadam se da ću se osjećati još bolje u narednom kolu, pa ćemo vidjeti kako će sve ići“, zaključio je Španac.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Karlos Alkaraz

Barselona

povreda

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

20

Vraćate se da provjerite da li je isključena pegla? Ova metoda spas je od stresa

20

14

Počeo TV duel Minića i Stanivukovića

20

11

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 30. kolu

20

06

Koliko je pouzdana onlajn kupovina?

20

00

Dječak odgovorom ganuo mnoge: "Samo je porodica bitna"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner