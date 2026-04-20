Šok: Karlos Alkaraz propušta Rolan Garos?

Trenutno drugi teniser svijeta Karlos Alkaraz je zbog povrede propustio turnir u Barseloni, a onda je odustao i od Madrida dok je sada pitanje šta će biti s njim pred Rolan Garos!
Naime, Karlos Alkaraz je osjetio nelagodu u desnom zglobu na ruci, zbog čega je morao da se povuče sa turnira u Barseloni, a onda je objavio i vijesti da neće igrati u Madridu pošto ovaj problem još nije sanirao.
On se pojavio na Laureusu sa longetom na ruci, dok ju je u nekoliko navrata i prekrivao tokom slikanja kada se pojavio. Stigao je Alkaraz na Laureus, koji će voditi Novak Đoković, a onda je ostalo pitanje šta mu je s rukom?
Društvo
Sutra slavimo šest svetitelja: Jednu stvar ne smijete zaboraviti da uradite
Pred dolazak, on je i rekao da ne zna da li će igrati na Rolan Garosu koji je spremio istorijsku novinu.
"Čekamo testove i rezultati će ovih dana biti krucijalni za odluku o Rolan Garosu. Pokušavam da budem pozitivan i da imam strpljenja", prenosi Srbija danas.
