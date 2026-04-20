Rekordi Federera više ništa ne znače u tenisu: Novak Đoković "srušio" Švajcarca

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković započeo je svoju 860. nedjelju na nekoj od prvih pet pozicija ATP liste, a situacija je takva da će on među pet najboljih igrača na planeti biti i naredne nedjelje.

To znači da će Novak Đoković naredne nedjelje početi 861. nedjelju kao Top 5, odnosno 940. nedjelju kao Top 10 igrač na svijetu.

Đoković je 20. aprila 2026. godine oborio rekord Rodžera Federera po broju nedjelja u Top 5 igrača na planeti, a sada mu je na ATP listi ostao još samo jedan rekord. I veoma je dostižan, jer Novak i kada ne igra ne pada sa svjetskog vrha.

Uprkos tome što je otkazao učešće na trećem Masters turniru u nizu, Novak Đoković ima dobru šansu da ostane u vrhu ATP liste i u narednom periodu, a to mu je potrebno da "skloni" Švajcarca sa još jedne stranice teniske istorije.

Naredni cilj Novaka Đokovića je obaranje rekorda po broju nedjelja u Top 10 igrača na planeti. Rodžer Federer je završio karijeru sa 968 takvih nedjelja, dok će Novak Đoković, kao što smo napomenuli, naredne nedjelje započeti 940. nedjelju među deset najboljih. Razliku od 28 nedjelja trebalo bi da nadoknadi u narednih nekoliko mjeseci!

Ako sve bude u najboljem redu, a Novak Đoković izdrži do kraja sezone i sačuva svoje mjesto među deset najboljih tenisera planete, 16. novembra mogli bismo da prisustvujemo istoriji! Po projekcijama, tog dana će Novak Đoković oboriti rekord po broju nedjelja provedenih na nekoj od prvih 10 pozicija ATP liste.

Podsjećamo, Novak Đoković je već apsolutni vladar ATP liste i vlasnik svih najbitnijih rekorda na njoj. Ovo su rekordi Novaka Đokovića na ATP listi:

Prvo mjesto: Đoković 428 (Federer 310)

Prva dva mjesta: Đoković 599 (Nadal 596)

Prva tri mjesta: Đoković 764 (Federer 750)

Prva četiri mjesta: Đoković 824 (Federer (804)

Prvih pet mjesta: Đoković 861 (Federer 859)

Prvih 10 mjesta: Federer 968 (Đoković 940)

