Novak Đoković oduševljen Janikom Sinerom: "On će to uspjeti da uradi već ove godine"

Autor:

ATV
08.05.2026 08:10

Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Srpski teniser, Novak Đoković vraća se na teren u Rimu danas poslije oko dva mjeseca pauze u meču protiv Dina Prižmića iz Hrvatske, a na konferenciji pred početak turnira, naš as je pohvalnim riječima pričao o tamošnjoj domaćoj nadi i prvom na svijetu u ovom trenutku, Janiku Sineru.

Naime, Novak smatra da će Siner već ove godine uspjeti da ponovi podvig koji je uspio da ostvari samo on sam od 1990. godine, a to je da ima po titulu na svakom od Mastersa, prenosi Telegraf.

"Janik će to sigurno uspjeti, moguće već i ove godine. On je veoma jak, veoma impresivno igra. Kompletan je teniser, pokazao je to posljednjih godina. Zato i jeste broj jedan".

Na prošlom Mastersu u Madridu, Janik Siner je uspio da prvi ikada objedini titule na prva četiri takva turnira tokom godine, a sada je u nizu od pet, ako se to sabere sa titulom iz "Bersija".

"Sada je i teže pobeđivati na Mastersima nego ranije, jer traju skoro dvije nedjelje. Meni se više dopadalo kada su trajali po sedam dana, a samo Grend slemovi dvije nedjelje. Ali tako je kako je i svi moramo da se adaptiramo"

Novaku se jedna stvar ipak kod svega toga sviđa.

- Na Mastersima se sada mečevi igraju na svaka dva dana, pa je lakše oporaviti se - podvukao je Novak.

