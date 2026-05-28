Logo
Large banner

Loto milioner nikada nije pronađen

Autor:

ATV
28.05.2026 13:55

Komentari:

0
Новац еври
Foto: Pixabay

Godinama milioni ljudi širom svijeta sanjaju isti trenutak – kada im upravo njihov listić donosi životnu promjenu i milionski dobitak na lutriji.

Dok neki redovno ulažu velike iznose vjerujući u sreću i statistiku, većina ipak igra tek povremeno, izdvajajući nekoliko evra u nadi da bi upravo taj mali ulog mogao promijeniti njihov život.

Сунце и врућина

Svijet

Stiže Super El Ninjo: Očekuju se rekordne vrućine

U vremenima finansijske nesigurnosti mnogima je lutrija postala simbol nade i mogućnost bijega od svakodnevnih problema.

Ali, iako gotovo svi sanjaju o velikom dobitku, nevjerovatne priče ponekad pokažu da postoje i oni koji osvojeni novac nikada ne preuzmu. Upravo takav slučaj ovih je dana izazvao veliku pažnju u Belgiji.

Nacionalna lutrija Belgije objavila je da će od 1. jula pa sve do kraja godine povećati početni džekpot sa sadašnjih milion na čak 1,5 miliona evra. Razlog za ovu nesvakidašnju odluku krije se u činjenici da dobitnik čak šest miliona evra osvojenih krajem decembra prošle godine nikada nije preuzeo svoj novac.

Dobitni listić potvrđen je u belgijskom gradu Blankenbergeu tijekom posebnog novogodišnjeg izvlačenja, ali osoba koja je osvojila milione nikada se nije pojavila kako bi zatražila nagradu. Iako se povremeno događa da igrači zaborave podići manje iznose, nekoliko evra ili desetina evra, ovakav slučaj izuzetno je rijedak zbog enormne svote koja je ostala nepreuzeta, prenosi "Slobodna Dalmacija".

Несрећа на Козари

Hronika

Težak udes na Kozari - vatrogasci izvlačili ljude iz auta

Iz Nacionalne lutrije navode kako se svake godine nakupi nekoliko miliona evra nepreuzetih manjih dobitaka jer igrači izgube listiće, zaborave provjeriti rezultate ili jednostavno ne primijete da su osvojili novac. Međutim, situacija sa šest miliona evra izazvala je veliko iznenađenje čak i među organizatorima.

Zbog toga je donesena odluka da se nepreuzeti džekpot ponovo vrati igračima kroz buduća izvlačenja. Tako će svaki novi jackpot nakon osvajanja glavne nagrade, umjesto dosadašnjeg miliona, startati s iznosom od 1,5 miliona evra, što bi moglo dodatno povećati interes za igru tokom ljetnih mjeseci, piše "RTL.be".

Belgijska lutrija ovom je prilikom ponovo upozorila građane koliko je važno redovno provjeravati listiće, onlajn, putem aplikacija ili na prodajnim mjestima. Organizatori ističu da mnogi igrači često zaborave provjeriti rezultate, a neki listići ostanu zaboravljeni u džepovima, novčanicima ili ladicama mjesecima nakon izvlačenja.

Ova neobična priča još je jednom pokazala koliko je granica između sna i stvarnosti ponekad tanka. Dok milioni ljudi svakodnevno maštaju o velikom dobitku, negdje možda već postoji osoba koja ni ne zna da je preko noći mogla postati milioner.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Loto

Lutrija

novac

dobitak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Повећана примања за незапослене родитеље четворо и више дјеце

Republika Srpska

Povećana primanja za nezaposlene roditelje četvoro i više djece

2 h

3
књиге уџбеници

Republika Srpska

Vlada Srpske izdvaja oko 16 miliona KM za besplatne udžbenike

2 h

0
Младић сједи испред рачунара у зеленој мајици са слушалицама на ушима.

Nauka i tehnologija

Lažne zamke vrebaju nestrpljive igrače: Ako vidite ovu ponudu – ne klikćite

2 h

0
Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.

Svijet

Izraelska vojska: Eliminisani finansijski i tehnički zvaničnici Hamasa

2 h

0

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Mjesečni horoskop za jun: Ljubav, novac i velike promjene za sve znakove

5 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 28. maj: Finansijska situacija se popravlja za ovaj znak

8 h

0
Невјероватан снимак из села код Кнежева: Медвједићи у акцији

Zanimljivosti

Nevjerovatan snimak iz sela kod Kneževa: Medvjedići u akciji

17 h

0
mačka uši položaj ušiju kod mačke ponašanje kod mačke

Zanimljivosti

Šta položaj ušiju mačke govori o njenom raspoloženju

17 h

0

  • Najnovije

15

38

"Mobilni telefon može da eksplodira kada grmi"

15

34

Najgori tim Lige šampiona zaradio više od osvajača Lige konferencije

15

30

Šeranić: Od 1. jula uvećan materinski dodatak

15

29

Bitno: Očekivanja od Svjetskog prvenstva

15

25

Dodik nakon sastanka sa Šojguom: U Srpskoj se borimo protiv kolonijalnog jarma i da očuvamo slobodu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner