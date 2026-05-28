Loto milioner nikada nije pronađen

Godinama milioni ljudi širom svijeta sanjaju isti trenutak – kada im upravo njihov listić donosi životnu promjenu i milionski dobitak na lutriji.

Dok neki redovno ulažu velike iznose vjerujući u sreću i statistiku, većina ipak igra tek povremeno, izdvajajući nekoliko evra u nadi da bi upravo taj mali ulog mogao promijeniti njihov život.

U vremenima finansijske nesigurnosti mnogima je lutrija postala simbol nade i mogućnost bijega od svakodnevnih problema.

Ali, iako gotovo svi sanjaju o velikom dobitku, nevjerovatne priče ponekad pokažu da postoje i oni koji osvojeni novac nikada ne preuzmu. Upravo takav slučaj ovih je dana izazvao veliku pažnju u Belgiji.

Nacionalna lutrija Belgije objavila je da će od 1. jula pa sve do kraja godine povećati početni džekpot sa sadašnjih milion na čak 1,5 miliona evra. Razlog za ovu nesvakidašnju odluku krije se u činjenici da dobitnik čak šest miliona evra osvojenih krajem decembra prošle godine nikada nije preuzeo svoj novac.

Dobitni listić potvrđen je u belgijskom gradu Blankenbergeu tijekom posebnog novogodišnjeg izvlačenja, ali osoba koja je osvojila milione nikada se nije pojavila kako bi zatražila nagradu. Iako se povremeno događa da igrači zaborave podići manje iznose, nekoliko evra ili desetina evra, ovakav slučaj izuzetno je rijedak zbog enormne svote koja je ostala nepreuzeta, prenosi "Slobodna Dalmacija".

Iz Nacionalne lutrije navode kako se svake godine nakupi nekoliko miliona evra nepreuzetih manjih dobitaka jer igrači izgube listiće, zaborave provjeriti rezultate ili jednostavno ne primijete da su osvojili novac. Međutim, situacija sa šest miliona evra izazvala je veliko iznenađenje čak i među organizatorima.

Zbog toga je donesena odluka da se nepreuzeti džekpot ponovo vrati igračima kroz buduća izvlačenja. Tako će svaki novi jackpot nakon osvajanja glavne nagrade, umjesto dosadašnjeg miliona, startati s iznosom od 1,5 miliona evra, što bi moglo dodatno povećati interes za igru tokom ljetnih mjeseci, piše "RTL.be".

Belgijska lutrija ovom je prilikom ponovo upozorila građane koliko je važno redovno provjeravati listiće, onlajn, putem aplikacija ili na prodajnim mjestima. Organizatori ističu da mnogi igrači često zaborave provjeriti rezultate, a neki listići ostanu zaboravljeni u džepovima, novčanicima ili ladicama mjesecima nakon izvlačenja.

Ova neobična priča još je jednom pokazala koliko je granica između sna i stvarnosti ponekad tanka. Dok milioni ljudi svakodnevno maštaju o velikom dobitku, negdje možda već postoji osoba koja ni ne zna da je preko noći mogla postati milioner.