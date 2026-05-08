Nevjerovatan šok: Hrvat izbacio Đokovića odmah na startu

Novak Đoković odigrao je najgori Masters u Rimu u karijeri, pošto je prvi put poražen u svom prvom meču na tom turniru. Bolji je bio Dino Prižmić u tri odigrana seta.

Prižmić je savladao Đokovića poslije više od dva sata rovovske borbe, sa 2:6, 6:2, 6:4.

To je bila Hrvatova prva pobjeda u karijeri protiv Đokovića, u drugom meču poslije onog u Australiji 2024. godine. Ujedno i njegova najveća pobjeda u karijeri.

Novak je prvi put izgubio od jednog Hrvata na šljaci u karijeri (imao 8-0), a vrijedi istaći da mu je ovo bio prvi meč poslije dva mjeseca pauze.

Sada mu ostaje da vidi da li će naredne nedjelje igrati u Ženevi, ili odmarati i trenirati do Rolan Garosa.

Prva dva seta bila su praktično preslikana, samo na različite strane.

Prižmić je osjetio pritisak igranja protiv najvećeg svih vremena i jako stegnuto ušao u meč, a Đoković je igrao koliko je morao. Nije briljirao, daleko od toga, ali nije ni bio loš.

Prvu brejk loptu imali smo na 2:1 za Srbina, ali je nije iskoristio, da bi do nove došao odmah u narednom gemu.

Dino je i dalje bio stegnut, a Novak je morao da ubaci tek u drugu brzinu da bi poveo sa 4:2.

Na kraju još dva ekspresna i rutinska gema za šestostrukog šampiona Rima i prvi set je bio gotov za 40 i kusur minuta, 6:2.

Ono što se dogodilo u drugom setu može se objasniti na mnogo načina, a jedan od njih je Performans Rejting koji bilježi ATP.

U prvom setu Đoković je bio na 8,84 (od 10), a Prižmić na 6,58. U drugom – Novak je pao na 6,76, a Dino skočio na 8,48.

Pored toga, srpski teniser je imao nekih fizičkih problema – sa stomakom, želucem, disanjem ili nečim četvrtim – a to se jasno moglo vidjeti praktično u svakom poenu.

Skraćivao je poene, pokušavao da čita udarce rivala ne bi li se previše trošio, a delovao je izuzetno letargično.

To je rivalu pomoglo i time što mu je dalo priliku da popravi nivo igre i samopouzdanje, te da krene da igra dosta ofanzivnije i pogađa u kontinuitetu, što se i dogodilo.

Na kraju, potpuno zasluženih 6:2 za Prižmića u drugom setu.

U trećem setu Novak je krenuo da se budi, a i fizički je izgledao neuporedivo bolje nego u drugom, iako nije bilo posjete ljekara niti uzimanja nekih posebnih "magičnih" tableta.

Servis je krenuo da funkcioniše i djelovalo je kao da će se situacija potencijalno okrenuti, ali Prižmić nije dao da se to desi, već je i on podigao nivo igre.

Greške na strani Hrvata postale su rijetkost, a na sve to je i pojačao udarce i opet prvi napravio brejk, za 3:2.

I kako je Novak podizao nivo igre, tako je i Dino. Imao je odgovor na sve njegove pokušaje da promijeni ritam ili ga uvuče zamku, a u većini poena se on pitao.

Na kraju, Prižmić je zasluženo došao do prve pobjede u karijeri nad Novakom Đokovićem u drugom međusobnom duelu, te do prvog plasmana u treće kolo Mastersa u Rimu.

Sljedeći rival za 20-godišnjeg Hrvata biće bolji iz duela Koprive i Ambera.