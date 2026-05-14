Transrodna pjevačica Elektra Elit (48) godinama intrigira javnost svojim životom. Njen život pun je skandala i intriga, a nedavno je posebno šokirala javnost nakon što je prije dva mjeseca puštena iz zatvora.

Nekada živjela kao muškarac

Elektra je rođena kao muškarac, bila je u braku sa ženom i dobila dvoje d‌jece, nakon čega je potpuno promijenila život i postala žena.

Danas iza sebe ima uspješnu muzičku karijeru, ali i veoma buran privatni život koji često puni naslovnice regionalnih medija.

Na svom Instagram profilu nedavno je podijelila izazovan snimak iz dvorišta, gd‌je je u roze kombinaciji plesala pred kamerom.

D‌jeca je i dalje zovu „tata“

Transrodna pjevačica ima sina Oskara i kćerku Divu, koje je dobila iz braka sa bivšom suprugom.

Kako je ranije govorila, njena d‌jeca je i dalje oslovljavaju sa „tata“, a tvrdi i da ima veliku podršku bivše supruge.

„Ja sam sasvim jednostavna osoba, svima već poznato – transrodna osoba. Moram da naglasim da sam otac dvoje d‌jece, a ne majka, jer d‌jeca već imaju majku“, rekla je Elektra jednom prilikom.

Dodala je da će svojoj d‌jeci uvijek biti najbolji otac, bez obzira na fizički izgled.

„Bez njihove podrške nikada se ne bih usudila na ovaj korak. Dobila sam i podršku bivše supruge i jedna za drugu smo uvijek tu, i u dobru i u zlu“, ispričala je ona.

Tajno vjenčanje u Sarajevu

Elektra se nedavno udala za svog partnera, a intimna ceremonija održana je u Sarajevu u prisustvu najbližih članova porodice.

„Tačno je, udala sam se danas u Sarajevu, poseban dan. Krila sam svog dragog uspješno, vrijeme je da ga svi vidite. Sve smo obilježili u krugu najbližih članova porodice, a veliko slavlje tek slijedi nakon što se završi moj slučaj u Švajcarskoj“, izjavila je Elektra, prenosi Telegraf.