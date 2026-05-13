Zrinjski osvojio Kup BiH

Zrinjski je osvojio Kup BiH nakon što je u dvomeču finala savladao gradskog rivala Veleža ukupnim rezultatom 2:1.
Plemići su u prvom susretu na svom terenu slavili sa 1:0, a večerašnji revanš je okončan rezultatom 1:1. Zrinjski je tako stigao do četvrtog trofeja Kupa BiH.
Ekipa Zrinjskog je povela u drugom minutu. Golman Rođeni Karić je napravio veliku grešku prilikom ispucavanja lopte koja se odbila od Bilbije i završila u mreži.
Velež je mogao poravnati u 26. minuti, ali Šarić je uzdrmao prečku.
Prečka je u sudijskoj nadoknadi spasila Velež. Abramović je šutirao, a Karić je uz pomoć prečke spriječio novi pogodak za goste.
Utakmica je u 62. minuti bila prekinuta na 10-ak minuta kada je glavni arbitar Irfan Peljto poslao igrače oba tima u svlačionicu jer su navijači Veleža nekoliko puta pirotehničkim sredstvima gađali fudbalere Zrinjskog.
Bilbija je u 72. minuti imao šansu da postigne drugi gol, ali Karić je odbranio njegov penal.
Velež je uspio poravnati u 96. minuti preko Spahića, međutim nije bilo više vremena za još jedan gol i produžetke.
Oba tima su duel okončala sa igračem manje. Barišić i Vehabović su zaradili isključenja.
