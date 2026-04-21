Почео форум о геополитичким дешавањима у Европи

21.04.2026 17:16

Форум о геополитичким дешавањима у Европи. Присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, замјеник руског министра иностраних послова Александар Грушко, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, те предсједник СНСД-а Милорад Додик
Форум о тренутним геополитичким дешавањима у Европи почео је данас у Бањалуци у присуству руске делегације коју предводи замјеник министра иностраних послова Александар Грушко.

Форуму, који се одржава у сједишту Владе Републике Српске, присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, замјеник руског министра иностраних послова Александар Грушко, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, те предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Присутни су и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов, министри у Влади Српске, посланици у Народној скупштини Републике Српске, посланици у Представничком дому и српски делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, привредници, као и друге бројне личности из политичког и друштвеног живота Српске.

Претходно су званичници Српске разговарали са руском делегацијом у Палати Републике, те потом су сви заједно посјетили Српско-руски храм Преображења Господњег.

