Панична куповина убрзава поскупљење горива у Српској

03.03.2026

13:37

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Панична реакција купаца да набављају веће количине нафтних деривата него што су им тренутно потребне утицаће на то да нове, више цијене на бензинским пумпама освану раније.

Предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић навео је да ће до промјене цијена горива на домаћем тржишту доћи у идућих седам до десет дана.

Блануша Станивуковић

Република Српска

Ко ће се повући из трке за предсједника?

- Примјетно је да је на тржишту изазвана панична реакција купаца и сви су потрчали да набаве деривате. То ће довести до смањења залиха, а у међувремену се повећава цијена деривата у набавци. Све ће то утицати да нове цијене на пумпама освану раније - казао је Савић за Глас Српске.

Навео је да се цијена литра дизела на бензинским пумпама тренутно креће од 2,39 до 2,42 марке по литру.

- Цијене су у односу на прошлу седмицу порасле за десетак фенинга. Разлог тог поскупљења је раст берзанских котација у другој половини фебруара. Због дешавања на Блиском истоку раст берзанских котација забиљежен је јуче, а настављен је и данас. У овом тренутку не можемо лицитирати до којег износа цијене могу ићи на више - казао је Савић и додао да понуда и потражња на локалном нивоу не утичу на цијене нафтних деривата, већ свјетска берза.

Акција Зодијак

Хроника

Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина

Нагласио је да је тржиште тренутно стабилно те да нафтних деривата има довољно.

- Шта нас очекује даље, у овом тренутку нико не зна - поручио је Савић.

gorivo

benzinska pumpa

Нафта

