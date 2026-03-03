Панична куповина убрзава поскупљење горива у Српској

Предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић навео је да ће до промјене цијена горива на домаћем тржишту доћи у идућих седам до десет дана.

Република Српска Ко ће се повући из трке за предсједника?

- Примјетно је да је на тржишту изазвана панична реакција купаца и сви су потрчали да набаве деривате. То ће довести до смањења залиха, а у међувремену се повећава цијена деривата у набавци. Све ће то утицати да нове цијене на пумпама освану раније - казао је Савић за Глас Српске.

Навео је да се цијена литра дизела на бензинским пумпама тренутно креће од 2,39 до 2,42 марке по литру.

- Цијене су у односу на прошлу седмицу порасле за десетак фенинга. Разлог тог поскупљења је раст берзанских котација у другој половини фебруара. Због дешавања на Блиском истоку раст берзанских котација забиљежен је јуче, а настављен је и данас. У овом тренутку не можемо лицитирати до којег износа цијене могу ићи на више - казао је Савић и додао да понуда и потражња на локалном нивоу не утичу на цијене нафтних деривата, већ свјетска берза.

Хроника Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина

Нагласио је да је тржиште тренутно стабилно те да нафтних деривата има довољно.

- Шта нас очекује даље, у овом тренутку нико не зна - поручио је Савић.