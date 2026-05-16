Crnković: Nakon Ženeve uraditi analizu i vidjeti koje su nove mogućnosti

Hrvatska strana pobjegla je od konkretnih odgovora tokom sučeljavanja sa delagacijom BiH u Ženevi o pitanju izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, te dala smjernice kako dalje d‌jelovati, izjavio je član delegacije BiH Mario Crnković.

Koliko god je važno ono što članovi hrvatske delegacije nisu mogli odbraniti, Crnković je istakao da je jednako važno i ono šta su rekli, a za primjer se može uzeti komentar da su neformalnim načinima dolazili do podataka u vezi BiH koje su koristili za studiju, prenosi Srna.

"Guglati podatke o Uni, a zanemarivati institucije i zaštićena područja je nešto što je ružno za čuti, a kamoli uraditi. Navodno, sada nakon što se desila Ženeva, najavljuju konsultacije sa BiH. Postavlja se pitanje, nakon 26 godina ignorisanja, nakon što su radili sve što su radili i završili studiju, sada bi da se konsultuju?", rekao je Crnković.

Napomenuo je da je Trgovska gora odabrana prije 26 godina političkom odlukom, a sada bi zvanične konsultacije.

"Moje mišljenje je da je to eho poraza u Ženevi, a ono što je suštinski važno, jeste pokušaj da se opere proces koji je bio sve, samo ne kako treba", kaže Crnković.

Crnković, predsjednik Udruženja "Grin tim" iz Novog Grada, smatra da već od poned‌jeljka treba uraditi analizu i definisati nove mogućnosti.

"U svakom slučaju, šta god bio zaključak, potrebno je paralelno ići u više smjerova. Prvo je nadovezati se na Ženevu, drugo podržavati i afirmisati zainteresovani dio akademske zajednice da nastavi raditi na slučaju Trgovska gora", ocijenio je Crnković.

Potrebno je, dodao je, širiti krug do sada uključenih profesora i naučnika da daju doprinos u skladu sa ekspertizama i mogućnostima.

"Suočavanje u Ženevi je iz našeg ugla prošlo odlično. Iako se od više članova naše delegacije moglo čuti kako Hrvatska nije bila spremna, to stoji, ali mišljenja sam da su još i dobro prošli kako su mogli", rekao je Crnković.

On je dodao da je hrvatska delegacija vješto uspjela da pobjegne od dosta konkretnih odgovora.

"U kontekstu rasprave možemo različito gledati da li je vješto izbjegavanje nekih odgovora d‌jelomični uspjeh ili ne, ali definitivno su nama dali smjernice čime posebno treba da se pozabavimo", pojasnio je Crnković.

Crnković je naveo da je važno da se nastavi u smjeru kršenja drugih konvencija, ali i da se agresivnije otvori pitanje tišine kod nekih međunarodnih tjela.

Objasnio je da se ovo bez problema može raditi istovremeno, ali i da je važno opredijeliti se kada su u pitanju lobiranja i zagovaranja na međunarodnom nivou.

"Moramo d‌jelovati na svim poljima, jer dostizanje pravde u današnje vrijeme traži daleko više od samog prava i struke. U Ženevi smo pokazali da možemo i te kako dobro uraditi posao", naglasio je Crnković.

Istakao je da se nastup u Ženevi ni na koji način ne može posmatrati samo kroz prisutne tamo, jer je mnogo onih koji su bili uključeni u čitav proces, od institucija pa na dalje, tako da je riječ o zajedničkom uspjehu, a ne samo ekspertskog tima ili delegacije koja je imala priliku braniti interese.

"Imamo razloga biti zadovoljni što smo preuzeli inicijativu, što su stvari krenule na bolje, ali dosta posla je pred svima nama, od građana do institucija", zaključio je Crnković.

Delegacije BiH i Hrvatske suočile su se u četvrtak, 14. maja, pred pred Implementacionim komitetom Espoo konvencije u Ženevi, prvi put od kako je problem Trgovske gore prisutan.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nukelarne elektrane "Krško" kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.