Špirić: Nakon Šmita, treba da odu strane sudije Ustavnog suda BiH

17.05.2026 10:01

Никола Шпирић изјава поводом отказивања сједнице у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da je neophodno staviti van snage nakaradne odluke Kristijana Šmita i da bi nakon njegovog povlačenja ljekovito bilo da to učine i strane sudije Ustavnog suda BiH.

Špirić je izjavio Srni da oni koji žale zbog odlaska Šmita i njegovog grubog miješanja u funkcionisanje institucija BiH i zakona na kojima počivaju treba da se odmah povuku iz političkog života jer nisu spremni da nose odgovornost.

- Neophodno je staviti van snage nakaradne i neustavne odluke i izmjene Krivičnog zakona koje je donio Šmit i usvajati zakone kako je propisano. Ljekovito bi bilo za BiH da se nakon Šmita povuku i strane sudije Ustavnog suda BiH, što zahtijeva potpuno triježnjenje političkog Sarajeva - rekao je Špirić.

Ocijenio je da odlazak Šmita i ograničavanje mandata visokog predstavnika treba da označi početak ozbiljnog političkog dijaloga unutar BiH.

Nikola Špirić

Kristijan Šmit

