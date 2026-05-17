Špirić: Nakon Šmita, treba da odu strane sudije Ustavnog suda BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da je neophodno staviti van snage nakaradne odluke Kristijana Šmita i da bi nakon njegovog povlačenja ljekovito bilo da to učine i strane sudije Ustavnog suda BiH.
Špirić je izjavio Srni da oni koji žale zbog odlaska Šmita i njegovog grubog miješanja u funkcionisanje institucija BiH i zakona na kojima počivaju treba da se odmah povuku iz političkog života jer nisu spremni da nose odgovornost.
- Neophodno je staviti van snage nakaradne i neustavne odluke i izmjene Krivičnog zakona koje je donio Šmit i usvajati zakone kako je propisano. Ljekovito bi bilo za BiH da se nakon Šmita povuku i strane sudije Ustavnog suda BiH, što zahtijeva potpuno triježnjenje političkog Sarajeva - rekao je Špirić.
Ocijenio je da odlazak Šmita i ograničavanje mandata visokog predstavnika treba da označi početak ozbiljnog političkog dijaloga unutar BiH.
