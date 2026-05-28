Zbog sulude greške Srpkinja 59 godina ne može da izvadi ličnu

28.05.2026 12:35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну
Foto: Unsplash

Jedna administrativna greška napravljena prije više decenija u Srbiji izazvala je ogroman problem za Srpkinju koja živi u Australiji.

Njena porodica je nedavno otkrila da je u zvaničnom izvodu iz matične knjige rođenih njen pol pogrešno upisan, zbog čega je sada potpuno onemogućena da izvadi lična dokumenta u inostranstvu.

Čitav slučaj dospio je u javnost kada se dijete oštećene žene obratilo za pomoć na internetu, tražeći savjet kako da riješi ovu nesvakidašnju situaciju. Prema riječima autora, problem je otkriven potpuno slučajno kada su kontaktirali diplomatsko predstavništvo Srbije.

"Nedavno smo dobili kopiju izvoda iz njenog izvoda iz matične knjige rođenih od srpskog konzulata u Sidneju, koji pokazuje da je njen pol zabilježen kao muški umjesto ženski, a oni su nam rekli da je ova greška potekla iz samog srpskog registra", piše u postu.

Ova naizgled sitna greška u sistemu izazvala je ozbiljne praktične probleme i blokirala svakodnevni život ove žene u Australiji, gdje boravi još od prošlog vijeka.

"Trenutno joj stvara probleme u Australiji dok pokušava da dobije ličnu kartu sa fotografijom i pasoš (nikada nije imala pasoš jer je u Australiju došla sa očevim pasošem sedamdesetih godina)", objašnjeno je.

Porodica je sada u potrazi za pravnim rješenjem i načinom da se podaci u matičnim knjigama u Srbiji hitno isprave, kako bi žena konačno mogla da dokaže svoj identitet i dobije dokumenta koja čeka decenijama.

(Telegraf)

