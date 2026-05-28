Тео Миланковић из Прњавора представио свој пројекат у Њујорку

АТВ
28.05.2026 12:32

Дарко Томаш и Тео Миланковић
Фото: Срна

Млади Прњаворчанин Тео Миланковић боравио је у Њујорку као учесник програма Стејт департмента за балканске омладинске лидере, током којег је радио на развоју едукативне платформе "Учим.Онлајн" и представио свој пројекат представницима водећих америчких компанија.

Током боравка на Универзитету Сиракјуз Миланковић је радио на унапређењу пословних модела и повезивању са младим лидерима и менторима из више земаља.

Свој пројекат представио је представницима компаније "Голдман Сакс" и других њујоршких компанија, а стекао је и сертификат из предузетништва на Универзитету Сиракјуз, који важи за један од најпрестижнијих универзитета у САД у области предузетништва.

Миланковић је боравио у Њујорку у првој половини маја, а дио пуних трошкова сносио је град Прњавор.

Овај млади Прњаворчанин учествује и у омладинским иницијативама и форумима на којима представља интересе младих из Републике Српске.

Из Градске управе Прњавор саопштено је да ће и даље пружати подршку младима који својим радом и знањем промовишу локалну заједницу и Републику Српску на међународном нивоу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

