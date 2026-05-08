Tramp: Luđaci! Udarićemo još jače

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon što je američka vojska saopštila da su njene snage presrele "neizazvane iranske napade" te odgovorile napadima u samoodbrani na lansirne položaje u Iranu.

"Tri američka razarača vrlo su uspješno prošla kroz Hormuški moreuz pod paljbom. Na tri razarača nije bilo nikakve štete, ali iranski napadači pretrpjeli su veliku štetu. Potpuno su uništeni, zajedno s brojnim malim brodovima kojima pokušavaju nadoknaditi svoju potpuno desetkovanu mornaricu. Ti su brodovi brzo i učinkovito potopljeni.

Svijet Tramp odbijen, ništa od otvaranja Ormuskog moreuza

Na naše razarače ispaljene su rakete, ali su lako oborene. Isto tako, pojavili su se dronovi koji su spaljeni još u vazduhu. Padali su u okean prekrasno, poput leptira koji pada u svoj grob! Normalna država dopustila bi tim razaračima prolazak, ali Iran nije normalna država. Vode ga LUĐACI i, kad bi imali priliku upotrijebiti nuklearno oružje, učinili bi to bez ikakve sumnje.

Trump: "We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way, the people weren't hurt. But they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a… pic.twitter.com/8w8RXyktvx — The Bulwark (@BulwarkOnline) May 8, 2026

Ali tu priliku nikada neće dobiti i, kao što smo ih ponovno porazili, tako ćemo ih u budućnosti udariti još jače i mnogo nasilnije ako brzo ne potpišu sporazum! Naša tri razarača, sa svojim sjajnim posadama, sada će se ponovno pridružiti našoj pomorskoj blokadi, koja je doista 'čelični zid'", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Američka vojska: Ne tražimo eskalaciju

Prema saopštenju američke vojske, incident se dogodio dok su američki razarači Ju-es-es Trukston, Ju-es-es Rafael Peralta i Ju-es-es Mason prolazili Hormuškom moreuzu prema Omanskom zalivu. "Iranske snage lansirale su više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima tijekom prolaska međunarodnim pomorskim putem. Nijedna američka meta nije pogođena", navodi se u saopštenju.

Svijet Tramp udario na Evropu, ponovo

Američka vojska tvrdi da je potom neutralisala prijetnje i izvela napade na iranske vojne objekte povezane s napadima na američke snage. Među pogođenim ciljevima, prema navodima Vašingtona, bili su položaji za lansiranje projektila i dronova, zapovjedni centri te sistemi za obavještajno i nadzorno d‌jelovanje.

Foks njuz objavio je da su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Američka vojska poručila je da SAD "ne traži eskalaciju sukoba", ali da ostaje spreman zaštititi američke snage u regiji.

Jovica Vučković, on je predsjedavajući za grupaciju za promet

Iran tvrdi da su razarači bili meta

Tri američka ratna razarača u blizini Hormuškog moreuza bila su meta iranske mornarice, objavila je iranska novinska agencija Tasnim.

Ranije su iranski državni mediji izvijestili da su američke pomorske jedinice koje djeluju u Hormuškom moreuzu bile izložene iranskom raketnom napadu nakon što je, prema tvrdnjama Teherana, američka vojska napala iranski naftni tanker.

Iranski mediji navode i da su američki vojni brodovi, nakon pretrpljene štete, bili prisiljeni povući se iz tog područja.

Sound of an explosion in air in the west of Tehran pic.twitter.com/HkzZEGX2vD — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 7, 2026

Prema istim izvorima, američki borbeni avion dan ranije onesposobio je iranski tanker koji je, kako se tvrdi, pokušao probiti američku blokadu i uploviti prema iranskoj luci.

"Amerika je prekršila primirje"

Iran je optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja nakon, kako navode, američkih napada na iranski naftni tanker i još jedno plovilo u Hormuškom moreuzu.

Prema navodima iranske državne agencije Pres TV, portparol iranske vojske izjavio je da je “agresivna, teroristička i piratska američka vojska” prekršila dogovoreno primirje.

Iranska vojska tvrdi da su američki vazdušni udari izvedeni na “civilna područja” uz obalu Bandar Khamira, Sirika i ostrva Kešma.

Svijet Iran udario Emirate, cijene nafte ponovo skaču

Teheran takođe navodi da su američke operacije provedene “uz saradnju pojedinih zemalja regije”.

Kao odgovor na napade, iranske oružane snage su, prema vlastitim tvrdnjama, izvele napade na američke vojne brodove i nanijele im “značajnu štetu”.

Sjedinjene Američke Države se zasad nisu službeno oglasile o ovim tvrdnjama.

Porasle cijene nafte



Cijene nafte porasle su jutros tokom trgovanja u Aziji, nakon što su SAD i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Ormuskom moreuzu, javlja BBC.

Američka vojska saopštila je da je presrela, kako tvrdi, “neizazvane” iranske napade, uključujući rakete, dronove i mala plovila, te izvela odbrambene udare dok su se američki brodovi kretali iz Perzijskog zaljeva prema moreuzu.

Cijena Brenta, globalne referentne nafte, porasla je 2,6 posto, na 102,70 dolara, dok je američka sirova nafta poskupjela 2,3 posto, na 97 dolara.

