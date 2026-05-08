Napadnute iranske luke, eksplozije iznad Teherana

ATV
08.05.2026 06:50

Амерички хеликоптер из којег се спуштају маринци који су заузели ирански брод
Foto: U.S. Central Command

Tri američka ratna razarača u blizini Hormuškog moreuza bila su meta iranske mornarice, objavila je iranska novinska agencija Tasnim.

Napetosti u Hormuzu

Ranije su iranski državni mediji izvijestili da su američke pomorske jedinice koje djeluju u Hormuškom moreuzu bile izložene iranskom raketnom napadu nakon što je, prema tvrdnjama Teherana, američka vojska napala iranski naftni tanker.

Iranski mediji navode i da su američki vojni brodovi, nakon pretrpljene štete, bili prisiljeni povući se iz tog područja.

Prema istim izvorima, američki borbeni avion dan ranije onesposobio je iranski tanker koji je, kako se tvrdi, pokušao probiti američku blokadu i uploviti prema iranskoj luci.

"Amerika je prekršila primirje"

Iran je optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja nakon, kako navode, američkih napada na iranski naftni tanker i još jedno plovilo u Hormuškom moreuzu.

Prema navodima iranske državne agencije Pres TV, portparol iranske vojske izjavio je da je “agresivna, teroristička i piratska američka vojska” prekršila dogovoreno primirje.

Iranska vojska tvrdi da su američki vazdušni udari izvedeni na “civilna područja” uz obalu Bandar Khamira, Sirika i ostrva Kešma.

Teheran takođe navodi da su američke operacije provedene “uz saradnju pojedinih zemalja regije”.

Kao odgovor na napade, iranske oružane snage su, prema vlastitim tvrdnjama, izvele napade na američke vojne brodove i nanijele im “značajnu štetu”.

Sjedinjene Američke Države se zasad nisu službeno oglasile o ovim tvrdnjama.

(Indeks)

