Rusi objavili mete odmazde ukoliko se Zelenski usudi da napadne 9. maja

07.05.2026 21:58

Руске мете у Кијеву
Ruska državna televizija Rusija 1 objavila je spisak potencijalnih meta za "uzvratni udar“ na Kijev u slučaju "prekida parade povodom Dana pobjede" u Moskvi 9. maja.

Na spisku se nalaze ključne institucije ukrajinske države, kao i brojne strane ambasade koje se nalaze u samom centru prijestonice.

U prilogu, ruska televizija je grafički predstavila lokacije koje Moskva smatra legitimnim metama odmazde.

"U slučaju provokacije, napadnuti će biti čitav vladin okrug i Vrhovna rada (ukrajinski parlament), od Marijinskog parka pa sve do Kabineta ministara u ulici Gruševskog. Vrhovni savjet Ukrajine je ovdje. U blizini su ambasade Letonije i Japana, malo dalje na adresi Vladimirska 33 je zgrada SBU, a odmah tu je i jermenska ambasada“, izjavio je spiker u emisiji uživo.

U izvještaju se nastavlja naglašavanje da bi i zapadne diplomate mogle biti meta.

"Diplomate iz Londona nalaze se u ulici Desjatinnaja u najgušće naseljenom Ševčenkovom okrugu ukrajinske prijestonice. Ovdje se nalaze ambasade i predstavništva više od 50 zemalja svijeta. Među njima su Njemačka i Sjedinjene Američke Države. U centru grada, u Jaroslavovom Valu i u blizini, nalaze se ambasade Italije, Kanade, Poljske, a u ulici Rejtarskaja francuska ambasada“, rekao je spiker.

Otvorena prijetnja Zelenskom

Konstantin Knirik, šef prokremljskog propagandnog portala "Njuz Front", u nastavku izvještaja je precizirao ciljeve i uputio direktnu prijetnju ukrajinskom predsjedniku.

"Objekat za uništenje za nas je Bankova ulica, uključujući sovjetske zgrade koje koristi Zelenski, kao i bunker u kome se krije. Čak i ako ga tamo nema, očigledno je da će, ako naš udar bude uspješan i efikasan, svima biti jasno da smo sposobni da ga stignemo u bilo kom drugom bunkeru u bilo kom trenutku. Indirektna potvrda činjenice da Ukrajina ozbiljno shvata naša upozorenja jeste da je u zapadnoj Ukrajini došlo do višestrukog, naglog povećanja cijene dnevnog zakupa stanova“, rekao je Knirik.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

