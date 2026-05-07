Rusi objavili mete odmazde ukoliko se Zelenski usudi da napadne 9. maja

Ruska državna televizija Rusija 1 objavila je spisak potencijalnih meta za "uzvratni udar“ na Kijev u slučaju "prekida parade povodom Dana pobjede" u Moskvi 9. maja.

Na spisku se nalaze ključne institucije ukrajinske države, kao i brojne strane ambasade koje se nalaze u samom centru prijestonice.

U prilogu, ruska televizija je grafički predstavila lokacije koje Moskva smatra legitimnim metama odmazde.

"U slučaju provokacije, napadnuti će biti čitav vladin okrug i Vrhovna rada (ukrajinski parlament), od Marijinskog parka pa sve do Kabineta ministara u ulici Gruševskog. Vrhovni savjet Ukrajine je ovdje. U blizini su ambasade Letonije i Japana, malo dalje na adresi Vladimirska 33 je zgrada SBU, a odmah tu je i jermenska ambasada“, izjavio je spiker u emisiji uživo.

U izvještaju se nastavlja naglašavanje da bi i zapadne diplomate mogle biti meta.

"Diplomate iz Londona nalaze se u ulici Desjatinnaja u najgušće naseljenom Ševčenkovom okrugu ukrajinske prijestonice. Ovdje se nalaze ambasade i predstavništva više od 50 zemalja svijeta. Među njima su Njemačka i Sjedinjene Američke Države. U centru grada, u Jaroslavovom Valu i u blizini, nalaze se ambasade Italije, Kanade, Poljske, a u ulici Rejtarskaja francuska ambasada“, rekao je spiker.

Otvorena prijetnja Zelenskom

Konstantin Knirik, šef prokremljskog propagandnog portala "Njuz Front", u nastavku izvještaja je precizirao ciljeve i uputio direktnu prijetnju ukrajinskom predsjedniku.

"Objekat za uništenje za nas je Bankova ulica, uključujući sovjetske zgrade koje koristi Zelenski, kao i bunker u kome se krije. Čak i ako ga tamo nema, očigledno je da će, ako naš udar bude uspješan i efikasan, svima biti jasno da smo sposobni da ga stignemo u bilo kom drugom bunkeru u bilo kom trenutku. Indirektna potvrda činjenice da Ukrajina ozbiljno shvata naša upozorenja jeste da je u zapadnoj Ukrajini došlo do višestrukog, naglog povećanja cijene dnevnog zakupa stanova“, rekao je Knirik.

Russian television has broadcast potential targets for a "retaliatory strike" on Kyiv if the Moscow parade is disrupted. The list includes the Verkhovna Rada, the government quarter, the Cabinet of Ministers, the Office of the President, and nearby embassies. pic.twitter.com/YXu2cL3eqe — WarTranslated (@wartranslated) May 7, 2026

(Kurir)