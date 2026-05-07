Zelenski prijeti, poslao poruku svjetskim diplomatama

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja, kada se u ruskoj prijestonici obilježava Dan pobjede, zbog, kako je naveo, ruskih napada i prijetnji.

"Imamo i obraćanja pojedinih država bliskih Rusiji čiji predstavnici planiraju da borave u Moskvi. Čudna je to želja u ovim okolnostima. Mi to ne preporučujemo", rekao je Zelenski u video-obraćanju.

On je naveo da je Ukrajina ranije predlagala prekid vatre od 6. maja, ali da je, kako tvrdi, odgovor Rusije bio nastavak napada i prijetnji, prenosi "Ukrinform".

Zelenski kaže da su ruske snage tokom prethodnog dana "izvodile napade duž cijele linije fronta, od Černigovske do Nikolajevske oblasti", te istakao da će Ukrajina "djelovati recipročno".

"Da je bilo primirja, ne bi bilo ukrajinskih dalekometnih udara", rekao je Zelenski.

Ministarstvo odbrane Rusije proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast Dana pobjede.

Iz ruskog Ministarstva odbrane ranije danas je saopšteno da će, u slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom Dana pobjede 9. maja, Moskva pokrenuti masovni raketni napad na Kijev, prenosi "Srna".

Parada na Crvenom trgu povodom 81 godine od pobjede u Drugom svjetskom ratu biće održana 9. maja u Moskvi.

Rusko Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da studenti vojne akademije, kadeti i konvoj vojnih vozila neće učestvovati na paradi zbog trenutne situacije.