Logo
Large banner

Zelenski prijeti, poslao poruku svjetskim diplomatama

Autor:

ATV
07.05.2026 20:46

Komentari:

0
Зеленски пријети, послао поруку свјетским дипломатама
Foto: Tanjug / AP / Michael Probst

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja, kada se u ruskoj prijestonici obilježava Dan pobjede, zbog, kako je naveo, ruskih napada i prijetnji.

"Imamo i obraćanja pojedinih država bliskih Rusiji čiji predstavnici planiraju da borave u Moskvi. Čudna je to želja u ovim okolnostima. Mi to ne preporučujemo", rekao je Zelenski u video-obraćanju.

Ђорђе Петровић

Fudbal

Liverpul želi Srbina Đorđa Petrovića

On je naveo da je Ukrajina ranije predlagala prekid vatre od 6. maja, ali da je, kako tvrdi, odgovor Rusije bio nastavak napada i prijetnji, prenosi "Ukrinform".

Zelenski kaže da su ruske snage tokom prethodnog dana "izvodile napade duž cijele linije fronta, od Černigovske do Nikolajevske oblasti", te istakao da će Ukrajina "djelovati recipročno".

"Da je bilo primirja, ne bi bilo ukrajinskih dalekometnih udara", rekao je Zelenski.

Ормуски мореуз

Svijet

Tramp odbijen, ništa od otvaranja Ormuskog moreuza

Ministarstvo odbrane Rusije proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast Dana pobjede.

Iz ruskog Ministarstva odbrane ranije danas je saopšteno da će, u slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom Dana pobjede 9. maja, Moskva pokrenuti masovni raketni napad na Kijev, prenosi "Srna".

Parada na Crvenom trgu povodom 81 godine od pobjede u Drugom svjetskom ratu biće održana 9. maja u Moskvi.

Rusko Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da studenti vojne akademije, kadeti i konvoj vojnih vozila neće učestvovati na paradi zbog trenutne situacije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Volodimir Zelenski

Dan pobjede nad fašizmom

Moskva

Kijev

Rusija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Svijet

Tramp odbijen, ništa od otvaranja Ormuskog moreuza

46 min

0
Животиња жаба

Svijet

U toaletu pronašli šest otrovnih žaba

49 min

0
Ружа Игњатова, жена из Бугарске позната као Крипто краљица која је преварила људе за милијарде долара и нестала

Svijet

Ruža ojadila ljude za milijarde dolara i nestala bez traga

1 h

0
Највећа запљена кокаина у историји, десетине ухапшених

Svijet

Najveća zapljena kokaina u istoriji, desetine uhapšenih

3 h

0

  • Najnovije

21

04

Žene joj plaćaju da ima odnose s njihovim sinovima

20

52

Ovo privlači zmije kao magnet, a mnogi to drže u dvorištu

20

46

Zelenski prijeti, poslao poruku svjetskim diplomatama

20

43

Liverpul želi Srbina Đorđa Petrovića

20

34

Oglasio se Slobodan Soro povodom bojkota vaterpolista

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner