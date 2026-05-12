Невријеме за Светог Василија је лош знак: Један обичај се посебно издваја

У скоро цијелој Србији, јутро је освануло облачно, са пљусковима и грмљавином. Ако је судити по народним вјеровањима, то није добар знак.
Наиме, управо на данашњи дан, када православни вјерници обиљежавају Светог Василија Острошког, временске прилике имају посебно значење.
Према народним обичајима, вјерује се да лоше вријеме, као што је киша или грмљавина на овај велики дан, указује да се Свети Василије Острошки љути због грехова које смо направили, па је препоручљиво да тог дана обавезно одемо у цркву или манастир и помолимо се Богу.
Свети Василије Острошки има посебно мјесто у срцима вјерника. Он је светац који је, по вјеровањима, кроз чуда и молитве показао своју моћ и помоћ свим онима који су му се обратили.
Иако се многи према њему односе са великим поштовањем, народна вјеровања кажу да је његов бијес изазван гријеховима и лошим дјелима. Уколико је невријеме, како је јутрос било, то је знак да је тренутак за искрено кајање, молитву и искупљење.
Како би вам помогла у тешким тренуцима и обијезбедила спокој, доносимо вам молитву Светом Василију Острошком, коју можете изговорити.
"Свети Василије, велики угодниче Божији, помози свима, па и мени. Велики бранитељу вере православне, одбрани и нас који твоју свету веру држимо, и с надом теби приступамо. Велики архијереју Божији, помоли се Богу Сведржитељу за све људе твоје, па на послетку и за мене недостојног и последњег. Тврдошки витеже и Острошки подвижниче, спасавај нас од беда видовних и невидовних. Запалила те је српска земља као вечну свећу пред престолом Бога живога, па нам сада осветли путеве и разагнај тугу. Молитвама и сузама загревао си хладну пештеру Острошку, па загревај сада Божјим духом и срца наша да се спасемо и прославимо Бога свевишњега и тебе свеца Божијега. Са свих страна света притицали су ћивоту твоме болни и невољни, и ти си им помагао: демоне одгонио, везе ђавоље раскидао, и здравље душевно и телесно људима даривао. Тако и сада помози, крштеним и некрштеним, као и увек, свима, па и мени. Измиритељ си био завађене браће, измири и сада све завађене, збратими разбраћене, овесели тужне, укроти самовољне, исцели болне. Свети Василије Чудотворче и оче наш духовни у Христу Исусу Господу нашем. Амин!"
Ова молитва, којом тражимо помоћ и заштиту од светог Василија, често нам доноси утјеху и мир, преноси Мондо.
