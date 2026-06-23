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Mina Kostić izašla iz bolnice: Evo šta je rekla o svom stanju

23.06.2026 13:34

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Мина Костић и Мане Ћурувија Каспер
Foto: Youtube/Blic

Pjevačica Mina Kostić danas je u popodnevnim satima puštena iz psihijatrijske ustanove "Dr Laza Lazarević", nakon nekoliko nedjelja boravka u bolnici.

Po nju je došao njen vjerenik Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, sa kojim je napustila klinuku i otišla kući.

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Tokom njenog boravka na psihijatriji, redovno ju je obilazio.

Prilikom izlaska iz bolnice, Mina je kratko prokomentarisala kako se osjeća.

- Dobro sam! - poručila je pjevačica.

Inače, kako se navodi, njen izlazak bio je planiran i ranije, ali je došlo do nepredviđenog zastoja zbog tehničkih problema u sistemu, što je odložilo administrativnu proceduru otpuštanja.

Podsjetimo, Mina je u ustanovu primljena 31. maja, a tom prilikom je bila dovedena u pratnji policije nakon što je pokazala agresivno ponašanje.

Tokom njenog boravka u bolnici, njen vjerenik je redovno dolazio u posjete, a podršku su joj pružili i članovi porodice, kao i brojni kolege i fanovi koji su se javno oglašavali uz želje za brz oporavak.

Pjevačica je nedavno, prije nego što se suočila sa zdravstvenim problemom, govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prolazila, kao i o navodnim vradžbinama kojima je, kako tvrdi, bila izložena.

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- Bilo mi je veoma teško, mislila sam da ću umrijeti. Dudi sam rekla: "Hoćeš li da me sahraniš živu?" Imala sam 40 kilograma, bila sam veoma bolesna, i fizički i psihički. Prije 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, odnosno zapaljenje debelog crijeva. Nije me sramota da pričam o tome. Uopšte nisam mogla da dojim dijete - ispričala je ranije za "Skandal", pa dodala:

- U takvom stanju sam odlazila na nastupe, a Duda tada ništa nije preduzela. Samo mi je Bog pomogao. Nema tu mnogo priče, jednostavno su me iskoristili i to je to. Vračala mi je da mi bude loše, i zdravstveno i finansijski, kao i na ljubavnom planu - istakla je tada.

(Telegraf.rs)

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Mina Kostić

Mina Kostić na psihijatriji

Mina Kostić u bolnici

Mane Ćuruvija Kasper

Mina Kostić izašla iz bolnice

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