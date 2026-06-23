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Psiholog otkrio tri stvari zbog kojih muškarci nikada ne napuštaju žene

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 11:45

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Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Mihail Labkovski, ruski psiholog koji godinama radi sa parovima u krizi, tvrdi nešto neprijatno. Muškarci ne odlaze iz veza zbog druge žene, loše hrane ili manjka strasti.

Odlaze kada nestanu tri stvari, a većina vas ih svakodnevno gasi misleći da pomaže odnosu. Najgora vijest je što se sve tri stvari ne tiču muškarca. Tiču se žena. I to onog dijela koji ste vjerovatno žrtvovale negdje između prve godine veze i drugog djeteta.

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Šta tačno tvrdi psiholog Labkovski?

Labkovski je u Rusiji poznat po direktnom, gotovo grubom stilu. Ne tepa klijentima i ne prodaje priče o srodnim dušama. Njegova teza glasi ovako: muškarac ostaje uz ženu koja je emocionalno samostalna, koja ga ne pretvara u projekat i koja ne traži od njega da popuni rupe koje je sama napravila.

Zvuči hladno, ali ako pogledate parove oko sebe koji su zajedno dvadeset godina, vidjećete obrazac.

Ne pretvarate ga u svoj jedini razlog za sreću

Žena koja ujutru ustaje srećna zbog sebe, a ne zbog njega, automatski postaje neko uz koga se diše lakše. Labkovski to zove emocionalna autonomija. Kad muškarac oseti da ste vi izvor svog raspoloženja, prestaje da bude kriv za svaki vaš loš dan. A krivica je, po njemu, najtiši razlog zbog kog ljudi odlaze.

Pokušajte da se sjetite poslednjeg puta kad ste se nasmijali nečemu što nema veze sa njim. Ako morate dugo da razmišljate, to je odgovor.

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Govorite šta hoćete, bez okolišanja

Ovo je dio gdje se većina veza lomi. Žena misli na jedno, kaže drugo, očekuje treće. Muškarac onda pogrešno protumači sve i poslije dvije godine takvog rasporeda jednostavno se isključi. Mihail Labkovski insistira na rečenicama od pet reči: hoću, neću, smeta mi, prijatno mi je, dosta.

Sasvim druga priča kad žena prestane da šalje šifrovane poruke. Muškarci ne odlaze zbog teških žena. Odlaze zbog žena čije riječi ne znače ono što izgledaju.

Ne pravite od njega oca, sina ili pacijenta

Najveći problem nije nedostatak ljubavi, problem je preuzimanje uloga koje niko nije tražio. Kad mu birate čarape, podsjećate ga na ljekara i pratite šta jede za ručak, prestajete da budete partner. Postajete menadžer njegovog života, a niko ne ostaje zaljubljen u svog menadžera.

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Suplementi, joga i samopomoć knjige tu ne pomažu mnogo. Pomaže jedna odluka: pustiti ga da bude odrastao čovjek, čak i kad pogrešno spakuje kofer.

Zašto se baš ova tri savjeta razlikuju od ostalih?

Većina ljubavnih savjeta koje čitate na portalima vrti se oko toga kako da budete bolji prema njemu. Labkovski radi obrnuto. Cijela njegova teza staje u jednu rečenicu: budite bolji prema sebi, pa će i on poželeti da ostane.

Šta je emocionalna autonomija prema riječima Labkovskog?

To je sposobnost da budete srećni i bez partnera, ali da svjesno biraste da budete sa njim. Nije nezavisnost iz inata, već unutrašnji mir koji ne zavisi od tuđeg ponašanja.

Kad to jednom probate, teško vam je da se vratite na staro. A njemu je teško da ode-

(Krstarica)

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