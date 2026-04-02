Izgorjelo više od 10 hektara niskog rastinja: Bura otežava gašenje požara

02.04.2026 11:53

Foto: Pixabay

Više od 10 hektara trave i niskog rastinja izgorjelo je od jutros u požaru koji je buknuo u mjestu Orihi na području opštine Barban u Istarskoj županiji, gašenje otežava jaka bura, ali kuće za sada nisu ugrožene, potvrđeno je iz vatrogasne jedinice.

Požar, koji je buknuo oko 7.00 časova, gasi 25 vatrogasaca sa devet vozila.

Rukovodilac vatrogasaca Josip Rojnić izrazio je nadu da će uspjeti da uskoro lokalizuju požar, koji se zbog jake bure brzo širi, te dodao da kuće i objekti na tom području nisu ugroženi.

Ukoliko bude potrebno, vatrogasci će, kako se navodi pozvati i kanader, prenose hrvatski mediji.

Pulski vatrogasci juče su zbog jakog vjetra intervenisali 13 puta, uklanjajući stabla, stubove i limove s različitih lokacija, te su njihovim brzim djelovanjem uklonjene prepreke i potencijalne opasnosti.

(SRNA)

