Betina Anderson u Banjaluci: Zaista je inspirativno biti ovdje

Sin američkog predsjednika Donalda Tramp, Donald Tramp Mlađi stigao je u Banjaluku u pratnji vjerenice Betine Anderson, američkog modela, influenserke i filantropkinje.

Ona je zajedno sa Trampom Mlađim učestvovala na panel diskusiji u Banskom dvoru.

Betina je odgovarala na pitanje Danijele Matović, finansijske savjetnice i eksperta za investicije, spajanja i preuzimanja sa više od 14 godina profesionalnog iskustva u oblasti korporativnih finansijskih i konsultantskih usluga.

Na pitanje šta misli o kulturološkoj razmjeni između Amerike i naše zemlje i kako bi bilo organizovati inicijativu da naša djeca otputuju u Ameriku i nauče nešto što im se tamo može pružiti, ali da i razmijene neke od našim navika, ona je istakla da je to dobra ideja s obzirom da Amerika ima toliko različitih kultura.

"Meni je zaista inspirativno što sam ovdje, što sam okružena vama i mislim da je Istočna Evropa zaista sentimentalna veza sa mojim zaručnikom i zaista mislim da naše vođstvo i političari koji imaju zdrav razum mogu to da ostvare", rekla je Betina.

Ona je istakla da ne možete poslovati na dobar način bez dobrog vođstva.

"Tako da uključiti se u to i zalagati se za snažne političare kao što je Viktor Orban, mislim da će i samim tim i djeca imati više mogućnosti da odrastaju u sredinama koje su ekvivalentne našem američkom snu", rekla je Betina.