Da li je ova jeziva rečenica dječaka ubice najavila masakr u ''Ribnikaru''

Sud je u obrazloženju presude roditeljima dječaka-ubice detaljno iznio utvrđene činjenice koje se odnose na pripreme koje su prethodile masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", navodeći da je riječ o događaju koji je bio rezultat višenedeljnog planiranja, a ne trenutne odluke.

Istaknuto je i da roditelji, uprkos brojnim upozoravajućim okolnostima, nisu prepoznali promjene u njegovom ponašanju niti reagovali na vrijeme.

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Sud je podsjetio na rečenicu koju je maloljetnik jednom prilikom rekao svom drugu: "Bilo bi zabavno da upadnu teroristi pa da bježimo po školi", navodeći da je i ta izjava predstavljala jedan od pokazatelja njegovog načina razmišljanja.

"Prema utvrđenom činjeničnom stanju, maloljetnik je dvije do tri nedjelje pre masakra donio odluku da izvrši zločin. Napravio je spisak sa imenima 15 učenika koje je planirao da ubije, nacrtao skicu Osnovne škole Vladislav Ribnikar i isplanirao pravac kretanja kroz školu, kao i način na koji će izvršiti napad", rečeno je danas.

Sud je naveo da je nakon posljednjeg odlaska u streljanu sa ocem na internetu pretraživao podatke o masovnim pucnjavama u školama u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i informacije o najpoznatijim školskim ubicama.

U obrazloženju je istaknuto da roditelji nisu uočili nijedan od ovih upozoravajućih znakova, iako su oni, prema ocjeni suda, jasno ukazivali da se sa djetetom dešava nešto ozbiljno.

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Predsjednik sudskog vijeća minut po minut opisao je tok zločina, navodeći da je od prvog hica ispaljenog u radnika obezbjeđenja Dragana Vlahovića do trenutka kada je maloljetnik iskočio kroz prozor škole prošlo svega dva minuta i jedna sekunda. U tom periodu kretao se unaprijed isplaniranom putanjom, ulazio u učionice i pucao u učenike i zaposlene.

Kako je navedeno u obrazloženju, maloljetnik je ispalio ukupno 66 metaka, od kojih je više od 50 pogodilo žrtve. Sud je ocijenio da ovakva preciznost nije bila slučajna, već posljedica prethodne obuke rukovanja vatrenim oružjem, koju je stekao odlascima u streljanu.

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"Sud je zaključio da sve utvrđene činjenice potvrđuju da je zločin bio pažljivo isplaniran i pripreman, kao i da roditelji nisu prepoznali niti spriječili niz okolnosti koje su prethodile tragediji", navodi se.

Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora 14 godina i 6 mjeseci za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dvije godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

(Kurir)