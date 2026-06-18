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Muškarac preminuo dok je kopao septičku jamu: Užas u Srbiji

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 18:24

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Muškarac iz Bečmena preminuo je danas oko 15.30 sati dok je kopao septičku jamu.

Kako navodi Blic, tragedija se dogodila u dvorištu njegove porodične kuće.

"Dok je kopao septičku jamu njemu je pozlilo i preminuo je" kaže izvor pomenutog portala.

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Na lice mjesta izašla je ekipa Hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca iz Bečmena.

O tragičnoj smrti obaviještene su nadležne institucije.

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Srbija

septička jama

preminuo muškarac

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