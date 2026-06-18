Muškarac preminuo dok je kopao septičku jamu: Užas u Srbiji

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Muškarac iz Bečmena preminuo je danas oko 15.30 sati dok je kopao septičku jamu.

Kako navodi Blic, tragedija se dogodila u dvorištu njegove porodične kuće. "Dok je kopao septičku jamu njemu je pozlilo i preminuo je" kaže izvor pomenutog portala. Hronika Dječak ubica prije masakra slao jezive poruke drugarima: ''Bilo bi zanimljivo da upadnu teroristi'' Na lice mjesta izašla je ekipa Hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca iz Bečmena. O tragičnoj smrti obaviještene su nadležne institucije.

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