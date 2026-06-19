Amidžić i UDAS: Potrebno povećati limit za uvoz automobila osobama sa invaliditetom

Ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, danas je održao sastanak sa predstavnicima Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske u cilju rješavanja pitanja povećanja limita uvoza auta za sve osobe, koje polažu na to pravo.

„Zahvaljujem se ministru što je sa nama danas ovdje kako bismo vidjeli na koji način možemo poboljšati kvalitet života svih osoba sa invaliditetom u BiH. Ovdje pričamo o o načinu kako da povećamo limit za uvoz auta za sve osobe koje imaju pravo na to i to je zapravo poboljšanje kvaliteta života“, rekao je Željko Volaš, predsjednik Organizacije UDAS.

Promjenom pomenutog limita radi se na poboljšanju uslova života osoba sa invaliditetom, tvrdi Volaš te je i naglasio da sadašnja rješenja nisu najbolja te će se tražiti način kako bi se poboljšala trenutna situacija, povećao limit za uvoz auta.

„Ovdje se radi o kretanju ljudi. To je način da ti ljudi mogu da ostvare svoje svakodnevne životne potrebe. UDAS je pokretač više inicijativa, takođe će e razgovarati i o pomoći žrtava mina. BiH je potpisnik Sporazuma za zabranu mina i samim tim je u obavezi da finansira deminiranje i pomoć žrtvama mina. U budžetu još ni jednom nismo imali stavku koja se odnosi na pomoć žrtvama mina. Ove godine vidim da imamo povećana sredstva za deminiranje, što je dobro, a u narednom periodu trebamo pronaći način i programe kako da pomognemo žrtvama mina“, naglasio je Volaš.

Sva udruženja ovog tipa imaju potrebe za uvozom automobila za osobe sa invaliditetom te je neophodno, kako kaže Volaš, pronaći način bescarinskog uvoza pomenutih vozila.

„Nama treba podrška medija da pojedina politička pitanja ne vežemo za pitanja koja se opet vezuju za život ovih ljudi. Apsolutno je iluzorno govoriti o tome koliko su rasli troškovi života, ali samim tim i kada su u pitanju troškovi, prilikom uvoza vozila i nešto što je nesporno jeste da treba doći do povećanja tog praga kada govorimo o tom segmentu kada govorimo o oslobađanju od uvoznih dadžbina za lica, koja imaju tu potrebu“, kazao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

Kako je Amidžić kazao, duži vremenski period sredstva u iznosu od 30.000 KM stoje jer se nije uspijevalo ništa riješiti zbog određenih političkih pitanja.

„Pa sad između ostalog u ponedjeljak imamo more nekih tačaka i pitanja, koja moraju da imaju neku političku dimenziju, ali mislim da ovi ljudi ne treba da imaju političku dimenziju. Što se tiče samog iznosa, minimalan iznos ili ono što smo mi predložili na bazi određenih kalkulacija jeste da to ne bude ispod 45.000 KM, da povećanje pude najmanje 50% jer kroz analizu, a i upravo kako su i ljudi već sami rekli, u pravilu većina ljudi ne iskoristi taj gornji maksimum već je to određeni broj, odnosno dio ljudi, koji imaju potrebe i za rampom. S druge strane moramo voditi računa i o tome kako funkcioniše sam sistem. To su zloupotrebe svedene na minimalan procenat i naš prijedlog će biti da to povećanje bude najmanje za 50%, odnosno da ne bude manje od 45.000 KM kada su u pitanju ta oslobađanja“, kazao je Amidžić.

S druge strane, kako ističe Amidžić, Ministarstvo finansija i trezora je ponovo našlo prostora i ponovo obezbijedilo sredstva kada je u pitanju Ministarstvo civilnih poslova, kako bi pored inostranih partnera imali sredstva, kojima se finansiraju poslovi vezano za deminiranje.

„Dodatni poslovi vezano za deminiranje s jedne strane, ali i sa druge strane da se obezbijedi pomoć ovim licima, koja su nastradala na ovakav način. Želim da vjerujem da će doći što prije do usvajanja budžeta i da će Ministarstvo civilnih poslova, kao nosilac tih aktivnosti ta sredstva i iskoristiti na najbolji mogući način. Mi smo umanjili sredstva za pojedine budžetske korisnike jer smo smatrali da ova sredstva po prvi put moraju da budu tu te da odgovorimo na ova pitanja“, rekao je Amidžić.

Ono što je njemu, kako je naglasio Amidžić prethodno stvorilo ozbiljnu frustraciju jeste osporavanje termina sjednice UO UIO, za koju se znalo 15 dana unaprijed, a Zijad Krnjić, kao što smo prethodno informisani, nije želio naći ni da se o istoj izjasni u par minuta pismenim putem.

„Na kraju krajeva, mogli ste reći da ne prihvatate ni jednu tačku, ali da kažete da prihvatate ovu tačku vezanu za povećanje praga kada su u pitanju ove osobe. Mi to nismo doživjeli. Ja želim da znam da znam da oni ljudi koji se u ponedjeljak ne pojave i koji ne budu željeli da daju podršku za ovu kategoriju ljudi, koja živi i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, mora da snosi odgovornost za takve svoje odluke“, rekao je Amidžić.

Amidžić se zahvalio prisutnim medijima što, kako kaže, učestvuju u jednoj pozitivnoj priči jer se na taj način širi svijest da se što prije realizuje ova tema.

„Ja sam u ponedjeljak na sjednici Savjeta ministara i sasvim sigurno glasam za ovu tačku dnevnog reda a kasnije i za tačku koja se vezuje na povrat PDV-a na prvu nekretninu za sva ona lica koja po prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Naivan možda jesam, ali ćemo u ponedjeljak vidjeti da li će određene političke teme prevladati životnim temama ljudi, koji žive u ovoj zemlji, koja se zove Bosna i Hercegovina“, poručio je Amidžić.