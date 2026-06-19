"Izdržali sve osim kraja": Par u Srpskoj se razveo nakon 54 godine braka

Iako se većina razvoda dešava u prvim godinama braka, u Republici Srpskoj zabilježen je i jedan nesvakidašnji slučaj, brak je okončan nakon čak 54 godine zajedničkog života.

Kada čujete da je neko u braku preko 50 godina, ne možete ostati ravnodušni, ali ima i onih kojima broj ne predstavlja mnogo te odluče nakon 54 da se razvedu.

Iako broj takvih slučajeva nije veliki, ovaj podatak pokazuje da godine provedene u braku nisu garancija da će zajednica trajati do kraja života.

Šta je razlog ovakve odluke, nikada vjerovatno nećemo saznati. Ako je suditi prema ovom slučaju, nikada nije kasno da se presjeku neke spone i da se krene ispočetka i u život uvedu važne promjene.

Ispod objave o kraju ovog dugogodišnjeg braka nizali su se komentari. Bilo je onih koji su se čudili, onih koji, su naravno, kritikovali bračni par, ali i onih šaljivih.

Tako je jedna od korisnica društvene mreže Instagram napisala u šaljivom tonu: "Sve danas ću, sutra ću i prođoše 54 godine".