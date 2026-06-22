Премијер Велике Британије поднио оставку

Аутор:АТВ редакција
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Британски премијер Кир Стармер објавио је данас да подноси оставку на положај премијера и лидера Лабуристичке странке и додао да је доказао да његови критичари нису били у праву. У поподневним сатима Енди Бернам требало би да положи заклетву као нови премијер.
Подсјетио је на то да је прије шест година преузео вођство над Лабуристичком странком која је, према његовим ријечима, била у политичком, финансијском и моралном банкроту.
"Стално су ми понављали да је моја странка готова, да смо препуштени историји и да је освајање већине на општим изборима, а камоли увјерљиве већине, немогућа мисија", навео је Стармер.
Он је истакао током обраћања јавности испред резиденције британског премијера у Даунинг стриту, да су доказали да су ти људи погријешили јер су "промијенили странку, уклонили отров антисемитизма, вратили повјерење у економију, одбрану и националну безбједност и постали странка која је поново поносно стајала са Богом уз националну заставу".
Стармер је поручио да је напоран рад на промјенама имао једну сврху - да се Велика Британија промијени на боље, да се изгради праведнија земља са достојанством и поштовањем за све, не само за привилеговане, преноси ББЦ.
"Нова лабуристичка влада, прва у посљедњих 14 година окренула је страницу у историји наше земље након више година разочарања и очаја и донијела шансу да се животи милиона људи промијене на боље. Зато сам и ушао у политику. Пут до те тачке није био лак. Прије шест година, наслиједио сам Лабуристичку странку која је била политички, финансијски и морално пропала", рекао је Стармер и додао да је улазак у Даунинг стрит прије двије године био тренутак највећег поноса у његовом животу.
Пријетња Стармеровој позицији, која се стварала мјесецима, нагло је појачана у четвртак када је његов страначки супарник Енди Бернам, који се сматра потенцијалним изазивачем за лидерску позицију у Лабуристичкој странци, освојио мјесто у парламенту.
Бернамови савезници, укључујући поједине посланике и страначке организације, позвали су на "пренос власти".
У посљедњим данима и чланови кабинета све отвореније говорили су о потреби за промјеном, а међу њима је и британска министарка саобраћаја Хајди Александер, која се придружила захтјевима за реорганизацију руководства.
Међу министрима који су затражили Стармерово повлачење је и британска министарка спољних послова Ивет Купер, преноси Танјуг.
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