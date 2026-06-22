Logo

Премијер Велике Британије поднио оставку

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 10:42

Коментари:

0
Премијер Велике Британије поднио оставку
Фото: Tanjug/AP/Ben Stansall

Британски премијер Кир Стармер објавио је данас да подноси оставку на положај премијера и лидера Лабуристичке странке и додао да је доказао да његови критичари нису били у праву. У поподневним сатима Енди Бернам требало би да положи заклетву као нови премијер.

Подсјетио је на то да је прије шест година преузео вођство над Лабуристичком странком која је, према његовим ријечима, била у политичком, финансијском и моралном банкроту.

"Стално су ми понављали да је моја странка готова, да смо препуштени историји и да је освајање већине на општим изборима, а камоли увјерљиве већине, немогућа мисија", навео је Стармер.

Он је истакао током обраћања јавности испред резиденције британског премијера у Даунинг стриту, да су доказали да су ти људи погријешили јер су "промијенили странку, уклонили отров антисемитизма, вратили повјерење у економију, одбрану и националну безбједност и постали странка која је поново поносно стајала са Богом уз националну заставу".

Стармер је поручио да је напоран рад на промјенама имао једну сврху - да се Велика Британија промијени на боље, да се изгради праведнија земља са достојанством и поштовањем за све, не само за привилеговане, преноси ББЦ.

"Нова лабуристичка влада, прва у посљедњих 14 година окренула је страницу у историји наше земље након више година разочарања и очаја и донијела шансу да се животи милиона људи промијене на боље. Зато сам и ушао у политику. Пут до те тачке није био лак. Прије шест година, наслиједио сам Лабуристичку странку која је била политички, финансијски и морално пропала", рекао је Стармер и додао да је улазак у Даунинг стрит прије двије године био тренутак највећег поноса у његовом животу.

Пријетња Стармеровој позицији, која се стварала мјесецима, нагло је појачана у четвртак када је његов страначки супарник Енди Бернам, који се сматра потенцијалним изазивачем за лидерску позицију у Лабуристичкој странци, освојио мјесто у парламенту.

Бернамови савезници, укључујући поједине посланике и страначке организације, позвали су на "пренос власти".

У посљедњим данима и чланови кабинета све отвореније говорили су о потреби за промјеном, а међу њима је и британска министарка саобраћаја Хајди Александер, која се придружила захтјевима за реорганизацију руководства.

Међу министрима који су затражили Стармерово повлачење је и британска министарка спољних послова Ивет Купер, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кир Стармер

Велика Британија

оставка

Доналд Трамп

Коментари (0)

Прочитајте више

Иранци оставили Американцима руком писану поруку у свлачионици

Фудбал

Иранци оставили Американцима руком писану поруку у свлачионици

3 ч

0
Петар Ковачевић

Кошарка

Петар Ковачевић прешао у Игокеу

3 ч

0
Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Свијет

Све више радника у овој земљи одлази на боловање због стреса и сагоријевања

3 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За један знак Зодијака стиже љето које ће промијенити све

3 ч

0

Више из рубрике

Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Свијет

Све више радника у овој земљи одлази на боловање због стреса и сагоријевања

3 ч

0
Москва, Русија

Свијет

Москва упозорава: НАТО се спрема за рат са Русијом до 2030. године

3 ч

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Свијет

Седам земљотреса регистровано код обале Крима

3 ч

0
Трамп: Ормуски мореуз отворен, нафта шикља

Свијет

Трамп: Ормуски мореуз отворен, нафта шикља

4 ч

0

  • Најновије

13

35

Цијене у Хрватској деру кожу: За ово узимају невјероватних 250 евра

13

31

Осумњиченом за напад на поштара у Сарајеву одређен притвор

13

31

Венс: Јуче је био веома добар дан

13

31

Амиџић: Истрајали смо до краја - грађани ће лакше до прве некретнине

13

21

УЕФА опет контрира ФИФА-и

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима