Cijena sirove nafte najniža u posljednja tri mjeseca

Cijene nafte ostvarile su danas blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za 73 dolara po barelu, a cijena Brent nafte za 77 dolara.

Ovo je najniži nivo cijena u posljednja tri mjeseca zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima, koji su ublažili zabrinutost u vezi snabdijevanja, prenosi portal Trejding ekonomiks.

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Njemački DAX je pao za 1,03 odsto, moskovski MOEX za 0,32 odsto, francuski CAC 40 za 0,55 odsto, a britanski FTSE 100 za 0,66 odsto.

Vrijednost evra u odnosu na dolar danas iznosi 1,14 dolara.

(Tanjug)