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Koliko koraka dnevno nam je potrebno za zdraviji život: Zaboravite 10.000

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 09:34

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Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама
Foto: Unsplash

Nova studija sugeriše da je hodanje od 7.000 koraka dnevno povezano sa značajno manjim rizikom od stanja poput srčanih bolesti, dijabetesa, demencije i depresije. To je mnogo manje od cilja od 10.000 koraka dnevno ko čemu su ranije govorilo.

- Deset hiljada koraka je uvijek bio proizvoljan broj - kaže viši autor studije, dr Ketrin Oven, sa Univerziteta u Sidneju u Australiji.

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- Nastao je u Japanu kao dio marketinške kampanje koja je prethodila Olimpijskim igrama u Tokiju, gdje su izabrali 10.000 koraka. Bilo je privlačno i nezaboravno, i zaista se zadržalo.

Šta kaže istraživanje?

Da bi vidjeli da li ljudima zaista treba 10.000 koraka da bi poboljšali svoje zdravlje, dr Oven i njegove kolege su ispitali podatke iz 57 studija koje su obuhvatile više od 160.000 odraslih kako bi procijenili veze između dnevnog broja koraka i širokog spektra zdravstvenih ishoda. U poređenju sa 2.000 koraka dnevno, prelazak 7.000 koraka bio je povezan sa 47% manjim rizikom od prerane smrti od svih uzroka, prema nalazima objavljenim u časopisu The Lancet Public Health. Studija je takođe pronašla nekoliko drugih zdravstvenih koristi od 7.000 koraka dnevno u poređenju sa 2.000 koraka.

Koliko je vremena potrebno da se pređe 7.000 koraka dnevno?

Da bi se dobili ovi rezultati, možda je potrebno nešto više od sat vremena hodanja dnevno, kaže dr Kit Bar, profesor fiziologije vježbanja na Univerzitetu Kalifornija Dejvis.

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- Prosječna osoba pređe oko 100 koraka u minuti. Stoga, hodanje od ukupno samo 70 minuta bi vam obezbijedilo potrebnu količinu.

(NovostiMagazin)

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Tagovi :

šetnja

hodanje

dnevni koraci

vježbanje

zdravlje

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