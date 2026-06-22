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Ove vježbe mogu da se rade na plaži: Sagorijevaju kalorije

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 14:35

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море плажа годишњи одмор
Foto: Pexel/Nati

Idealan dan na plaži je kada ležite pod suncobranom i s vremena na vrijeme zaronite u more, uživajući u kristalno čistom moru.

Ali, ako ste zainteresovani da vježbate tokom ljetnih mjeseci, plaža je savršeno mjesto za zaista dobar trening snage i sagorijevanje kalorija. Ako spadate u ovu kategoriju, onda stavite kremu za sunčanje i isprobajte ove vrhunske vježbe na plaži.

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Plank u pijesku

Oslonite se laktovima na pijesak i izvedite 4 planka po 30 sekundi. Možete da otežate vježbu tako što ćete osnovnoj vježbi dodati 10 podizanja za svaku nogu tako da radite i trbušnjake i gluteuse. Znajte da, pošto pijesak kao podloga nije stabilan, poboljšaćete ravnotežu, a stepen težine raste, prenosi Ženski magazin.

Trčanje u plićaku

Trčanje u plićaku na plaži je odlična vježba sa mnogo prednosti. Voda dodaje otpor, čineći mišiće jačim i poboljšavajući kardiovaskularnu kondiciju. Takođe je zabavno i može smanjiti habanje zglobova u poređenju sa trčanjem na plaži. Obično je dobro trčati u ravnim linijama od 80-150 metara za najbolje rezultate.

Plivanje

Počinjete plivati ka dubini slobodnim stilom. Počinjete brzo, ali održavate isti ritam, pravite udisaje, držeći trbušne mišiće zategnutim i kičmu ravnom. Na povratku ćete uvijek imati opušten tempo da biste bili sigurni da ćete odmoriti srce. Ponovite onoliko krugova koliko možete da izdržite.

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Sklekovi

Morate paziti da vaš torzo ostane netaknut i radite samo rukama. Umjesto da zadnjica bude viša od ostatka tijela, držite tijelo ravno od glave do pete tokom vježbe. Prvo počinjete sa nekoliko sklekova i kako se osećate jači povećavate broj ponavljanja.

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Tagovi :

vježbanje

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