Kardiolozi savjetuju: Ovih pet namirnica svaki muškarac treba da jede

Srčane bolesti i dalje su vodeći uzrok smrti među muškarcima, ali stručnjaci ističu da se rizik može značajno smanjiti pravilnom ishranom.

Kardiolozi preporučuju pet namirnica koje pomažu očuvanju zdravlja srca, regulišu holesterol i krvni pritisak te smanjuju upalne procese u organizmu.

Masna riba

Losos, sardine, pastrmka i slične vrste ribe bogati su izvori omega-3 masnih kiselina, koje su detaljno istraživane zbog svojih koristi za zdravlje srca. Posebno su bogate eikozapentaenskom (EPA) i dokozaheksaenskom (DHA) kiselinom, koje se povezuju sa smanjenjem nivoa triglicerida, upala i poboljšanjem zdravlja krvnih sudova, prenosi Indeks.

Nedavna istraživanja pokazuju da masna riba muškarcima donosi i dodatne koristi jer su kardiovaskularno i seksualno zdravlje usko povezani.

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"Muškarci u prosjeku razvijaju kardiovaskularne bolesti ranije nego žene", rekla je kardiolog dr Džejn Morgan.

"Omega-3 masne kiseline iz masne ribe mogu pomoći u smanjenju triglicerida, rizika od aritmije i upala. To može podržati zdravlje krvnih sudova, što je važno i za erektilnu funkciju".

Morgan ističe da je erektilna disfunkcija često rani znak problema sa krvnim sudovima, godinama prije nego što se srčana bolest klinički ispolji.

Zob

Zob sadrži hranljive materije koje pomažu boljoj funkciji krvnih sudova i održavanju zdravog nivoa holesterola, kaže dr Kezija Džoj. Posebno je važan beta-glukan, vrsta rastvorljivih vlakana koja može pomoći u snižavanju LDL ("lošeg") holesterola smanjujući njegovu apsorpciju u probavnom sistemu.

"Muškarci srednjih godina često imaju kardiometaboličke rizike i prije nego što dobiju dijagnozu bolesti, što se manifestuje povećanim obimom struka, graničnom hipertenzijom, povišenim trigliceridima i predijabetesom, a zob može direktno d‌jelovati na te procese", navodi Morgan.

Osim toga, zob može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine, što je još jedan važan faktor za zdravlje srca.

Orašasti plodovi

Iako ih mnogi izbjegavaju zbog kalorijske vrijednosti, istraživanja pokazuju da umjerena konzumacija orašastih plodova može imati pozitivan efekat na zdravlje srca.

Orasi i pistacije posebno su bogati nezasićenim mastima, vlaknima, fitosterolima, antioksidansima i drugim biljnim jedinjenjima koja podržavaju zdravlje krvnih sudova. Takođe su dobar izvor alfa-linolenske kiseline (ALA), biljne omega-3 masne kiseline.

"Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama, poput oraha, povezuju se sa povoljnijim profilom holesterola, nižim nivoima triglicerida i boljim zdravljem arterija", objašnjava kardiolog dr Josef Amirian.

Umjesto čipsa i drugih ultraprerađenih grickalica, stručnjaci preporučuju neslane orahe, pistacije ili mješavine orašastih plodova.

Lisnato povrće

Špinat, kelj, blitva i drugo lisnato povrće obiluju kalijumom, magnezijumom, vlaknima i antioksidansima koji pomažu u održavanju zdravog krvnog pritiska i funkcije krvnih sudova.

Kalijum je posebno važan jer može ublažiti negativne efekte prekomjernog unosa natrijuma na krvni pritisak.

"Lisnato povrće, poput špinata ili kelja, može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i očuvanju zdravlja arterija", kaže dr Toralben Patel.

Ako niste ljubitelj salata, špinat možete dodati u smuti, a kelj u supe ili ga pripremiti kao prilog.

Bobičasto voće

Borovnice, kupine, maline, jagode i brusnice bogate su antioksidansima koji štite organizam od oksidativnog stresa.

"Bobičasto voće prepuno je antioksidanasa koji štite ćelije od oštećenja i smanjuju upalne procese povezane sa razvojem kardiovaskularnih bolesti", ističe Patel.

Istraživanja pokazuju da su muškarci izloženi većem riziku od srčanih bolesti, ali istovremeno rijeđe konzumiraju bobičasto voće, uprkos njegovim dokazanim koristima.

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Kada je riječ o zdravlju srca, ne postoji jedna namirnica koja može spriječiti bolesti. Umjesto toga, kardiolozi preporučuju uravnoteženu ishranu bogatu hranljivim materijama koje pomažu regulaciju holesterola, krvnog pritiska, smanjenje upala i očuvanje zdravlja krvnih sudova.

Masna riba, zob, orašasti plodovi, lisnato povrće i bobičasto voće spadaju među najbolje izbore za očuvanje zdravlja srca jer obezbjeđuju omega-3 masne kiseline, vlakna, kalijum i antioksidanse.

Češće biranje ovih namirnica umjesto ultraprerađene hrane može značajno doprinijeti zdravijem srcu i boljem opštem zdravlju u godinama koje dolaze.