Simptomi depresije koji se često zanemaruju: Reagujte na vrijeme

Kada se pomene depresija, većina ljudi prvo pomisli na tugu, bezvoljnost, povlačenje u sebe i gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti. Međutim, depresija se ne ispoljava uvijek na tako očigledan način.

Ponekad se razvija postepeno kroz obrasce ponašanja koje lako pripisujemo umoru, stresu ili životnim okolnostima.

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Mnogi godinama ne shvataju da se bore sa depresijom upravo zato što njihovi simptomi ne izgledaju "tipično". Umjesto izražene tuge, mogu se javiti gubitak sopstvenog glasa, ravnodušnost, neodlučnost i osjećaj besmisla. Stručnjaci upozoravaju da ni takve suptilne znakove ne treba zanemariti.

Donosimo četiri manje poznata znaka depresije koja često prolaze neprimjećeno.

Više nemate mišljenje ni o čemu

Svakome se ponekad dogodi da nema posebnu želju gdje će izaći ili šta će raditi. Međutim, ako se često zateknete kako govorite "svejedno mi je", "kako ti kažeš" ili "nemam mišljenje", to može ukazivati na dublji problem.

Psiholozi navode da depresija često dovodi do potiskivanja sopstvenih stavova i želja. Kada osoba iz straha od odbacivanja ili sukoba prestane da izražava svoje mišljenje, vremenom može izgubiti kontakt sa sobom i sopstvenim potrebama.

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Prestajete da marite za stvari koje su vam nekada bile važne

Rečenica "nije me briga" može zvučati bezazleno, ali ako postane čest odgovor na pitanja o planovima, željama ili osećanjima, vrijedi obratiti pažnju.

Osobe koje prolaze kroz depresiju često se udalje od sopstvenih potreba i želja. Umjesto da otvoreno govore o onome što im je važno, počinju da potiskuju emocije, što dodatno produbljuje osjećaj praznine i otuđenosti.

Ne znate šta zapravo želite

Mnogi ljudi koji se suočavaju sa depresijom opisuju osjećaj izgubljenosti i nedostatka životnog pravca. Često govore da ne znaju šta žele od života, šta ih ispunjava ili čime bi trebalo da se bave.

To ne znači da nemaju želje, već da su one potisnute ispod slojeva straha, samokritike i prilagođavanja očekivanjima drugih. Stručnjaci ističu da depresija može otežati donošenje odluka i postavljanje ciljeva, zbog čega se osoba osjeća zbunjeno i nesigurno.

Sve počinje da vam djeluje besmisleno

Jedan od najvažnijih, ali i najtiših znakova depresije jeste osjećaj da ništa nema smisla. Osoba može redovno da obavlja posao, brine o porodici i ispunjava svakodnevne obaveze, a da pritom iznutra osjeća prazninu i odsustvo svrhe.

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Život tada može djelovati kao niz rutina koje se obavljaju mehanički, bez osjećaja zadovoljstva ili povezanosti sa samim sobom. Stručnjaci naglašavaju da osjećaj svrhe nije nestao, već je često prikriven simptomima depresije.

Zašto je važno prepoznati ove znakove?

Depresija nije samo tuga. Ona se može ispoljiti kroz ravnodušnost, povlačenje, pretjerano prilagođavanje drugima ili gubitak unutrašnjeg glasa. Upravo zbog toga mnogi ljudi dugo ne potraže pomoć, prenosi Avaz.

Prepoznavanje ovih znakova ne znači nužno da osoba ima depresiju, ali jeste signal da treba obratiti više pažnje na sopstveno mentalno zdravlje.