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Upozorenje za građane u bh. gradu: Zatvorite prozore i vrata, situacija je dramatična

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 13:11

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Густ дим усљед пожара на депонији у Мостару.
Foto: Facebook/Screenshot/Hercegovački.ba

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogasno društvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je izdala vanrednu vijest za građane zbog povećane pojave dima na području JP Deponija.

Kako su naveli, u okolini je primjetna velika količina dima, a nadležni organi prate stanje na terenu, te se preduzimaju sve potrebne mjere.

Na gašenju požara aktivno rade vatrogasci i vazdušne snage.

Takođe su građanima preporučili da izbjegavaju boravak na otvorenom u slučaju da se nalaze u neposrednoj blizini objekta, te da obavezno drže zatvorene prozore i vrata i da prate oglašavanje nadležnih institucija.

Javnost će biti o svemu obaviještena preko službenih kanala u slučaju da se situacija pogorša.

(Radio Sarajevo)

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Mostar

požar

Deponija

Vatrogasci

vatra

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