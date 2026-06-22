Upozorenje za građane u bh. gradu: Zatvorite prozore i vrata, situacija je dramatična

Autor:ATV redakcija
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Uprava za civilnu zaštitu i vatrogasno društvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je izdala vanrednu vijest za građane zbog povećane pojave dima na području JP Deponija.
Kako su naveli, u okolini je primjetna velika količina dima, a nadležni organi prate stanje na terenu, te se preduzimaju sve potrebne mjere.
Na gašenju požara aktivno rade vatrogasci i vazdušne snage.
Takođe su građanima preporučili da izbjegavaju boravak na otvorenom u slučaju da se nalaze u neposrednoj blizini objekta, te da obavezno drže zatvorene prozore i vrata i da prate oglašavanje nadležnih institucija.
Javnost će biti o svemu obaviještena preko službenih kanala u slučaju da se situacija pogorša.
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