Upozorenje za građane u bh. gradu: Zatvorite prozore i vrata, situacija je dramatična

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogasno društvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je izdala vanrednu vijest za građane zbog povećane pojave dima na području JP Deponija.

Kako su naveli, u okolini je primjetna velika količina dima, a nadležni organi prate stanje na terenu, te se preduzimaju sve potrebne mjere.

Na gašenju požara aktivno rade vatrogasci i vazdušne snage.

Takođe su građanima preporučili da izbjegavaju boravak na otvorenom u slučaju da se nalaze u neposrednoj blizini objekta, te da obavezno drže zatvorene prozore i vrata i da prate oglašavanje nadležnih institucija.

Javnost će biti o svemu obaviještena preko službenih kanala u slučaju da se situacija pogorša.

(Radio Sarajevo)