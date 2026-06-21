Doboj prvi obezbijedio posao za potomke poginulih boraca

Doboj je konkretno odgovorio na inicijativu institucija da se riješi pitanje zapošljavanja djece poginulih boraca. Među njima su Vesna i Biljana, kojima, kažu, to donosi osjećaj sigurnosti i priznanje da žrtve njihovih porodica nisu zaboravljene.

"Znači da konačno psihički možemo odahnuti, da možemo neku sigurnost iole da imamo", rekla je Vesna Popović, kćerka poginulog borca.

"Za mene predstavljati nešto veliko, neko stalo rješenje. Želim da radim i da to bude neki posao koji će biti siguran", rekla je Biljana Jerinić, kćerka poginulog borca.

Ovo je tek prvi korak. Nadležni kažu da je riječ o dugu prema porodicama koje su podnijele najveću žrtvu u stvaranju Republike Srpske.

"Raduje me da smo danas i to pitanje riješili i siguran sam da šaljemo poruku da svi ako se uključimo možemo ovo riješiti. Na pozivu u RS je bilo preko 500 djece poginulih boraca, ali ako smo kao društvo odgovorni i ako imamo dobre namjere, što pokazujemo u Doboju, možemo sve te probleme riješiti", rekla je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Da bi cilj bio ostvaren, neophodno je uključivanje i drugih lokalnih zajednica. Vlada Republike Srpske pozvala je gradove i opštine da otvaraju radna mjesta za potomke poginulih boraca i da aktivno učestvuju u realizaciji programa koji je pokrenut na nivou Republike.

"Ovo treba da pokaže drugim lokalnim zajednicama, javnim ustanovama, javnim preduzećima i svim drugim privrednim subjektima u Republici Srpskoj – da postupe na ovakav način, da nam pomognu da ovo pitanje riješimo. Da pomognu djeci poginulih boraca, da pomognu Republici Srpskoj", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

"Uradićemo to velikom brzinom i kao što sam rekao daćemo dinamiku, ne samo lokalnim zajednicama, nego javnim preduzećima, ustanovama i svi opi ima da se uključe. Riješićemo ovih 500 djece poginulih boraca koji su se prijavili na ovaj javni konkurs", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Podršku inicijativi dao je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Poručuje da briga o boračkim kategorijama ostaje jedan od prioriteta institucija i da je namjera da nijedno dijete poginulog borca koje traži zaposlenje ne ostane bez prilike za rad.

"Želim da naglasim da je desetine djece poginulih boraca već zaposleno. ovo su djeca koja žele da rade i oni su se prijavili i mi smatramo kada se ovih 500 djece zaposli da smo ovo pitanje stavili kao riješeno pitanje", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Nadležni najavljuju da će proces biti nastavljen sve dok ne bude realizovan cilj – zapošljavanje 500 potomaka poginulih boraca širom Republike Srpske.