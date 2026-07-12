Slavnu glumicu udario grom u kući!

Glumica Šeron Stoun je tokom karijere igrala neke od najpoznatijih filmskih uloga, ali njen život van kamera obilježili su i trenuci u kojima se suočavala sa situacijama opasnim po život.

Holivudska glumica je jednom prilikom ispričala detalje jednog od najneobičnijih događaja koji joj se dogodio - trenutka kada ju je u sopstvenoj kući udario grom.

Iako zvuči kao scena iz filma, Stounova tvrdi da se sve dogodilo u njenoj kuhinji, dok je obavljala sasvim običan kućni posao. Kako je ispričala u jednom podkastu, splet okolnosti doveo je do toga da se u djeliću sekunde nađe u životnoj opasnosti.

"Odletjela sam kroz cijelu kuhinju"

Glumica je objasnila da je u trenutku nesreće sipala vodu u peglu. Jednom rukom držala je slavinu, dok je druga bila na pegli, kada je iznenada došlo do udara groma.

"Jedna ruka mi je i dalje bila na slavini, a druga na pegli i odjednom - udario je grom, a voda je bila provodnik. Odletjela sam kroz cijelu kuhinju i udarila u frižider", prisetila se Šeron Stoun.

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Nakon incidenta, njena majka ju je odmah odvezla kod ljekara, gdje su joj urađene dodatne kontrole. Glumica je navela da su rezultati pokazali prisustvo velike količine elektriciteta u tijelu.

"EKG je pokazivao veliki elektricitet u mom telu. Morala sam da radim EKG deset dana uzastopno", rekla je Stounova.

Iako je preživjela udar groma, ovaj događaj nije bio jedini trenutak u njenom životu kada se našla u blizini smrti.

Šeron Stoun preživjela više opasnih situacija

Glumica je priznala da je tokom života imala nekoliko ozbiljnih zdravstvenih i životnih izazova zbog kojih je postala svjesna koliko je malo potrebno da se sve promjeni u jednom trenutku.

Jednom prilikom se teško povredila kada se posekla po vratu, ali je imala sreću da nije zakačila venu. Ipak, jedan od najtežih perioda u njenom životu dogodio se 2001. godine, kada je doživjela moždanu aneurizmu.

Stounova je ranije govorila o tome koliko joj je taj zdravstveni problem promenio pogled na život, ali i koliko je dug bio put oporavka.

Danas, kada se osvrne na sve kroz šta je prošla, glumica ističe koliko je zahvalna što je dobila priliku da nastavi život i karijeru. Njena priča o udaru groma još jednom je podsetila javnost da se najdramatičniji trenuci ponekad kriju upravo u najobičnijim svakodnevnim situacijama.

(telegraf)