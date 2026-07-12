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Nakon nekoliko godina procvjetao "cvijet leš"

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 11:32

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врста цвијета која цвјета једном у неколико година
Foto: Pexel/ Muhammad Yunus

Usljed nastavka vulkanske aktivnosti na planini Kanlaon, rijetka vrsta "Rafflesia speciosa" pronađena je kako cvjeta unutar Prirodnog parka planine Kanlaon, što su ekološki zvaničnici opisali kao simbol otpornosti prirode.

Prema pojedinim tvrdnjama na ovo cvjetanje se čekalo skoro 15 godina.

Raflezija (Rafflesia) periodično cvjeta u prašumama jugoistočne Azije, a ovih mjeseci je zabilježeno nekoliko važnih cvjetanja u divljini. Početkom jula 2026. godine, u nacionalnom parku "Mt. Kanlaon" na Filipinima, rendžeri su pronašli u potpunosti procvjetalu i veoma rijetku vrstu "Rafflesia speciosa".

Takođe, nešto ranije (u maju), na Filipinima je otkrivena čitava grupa od čak 30 jedinki endemične vrste "Rafflesia mira", od kojih je 10 bilo u punom cvjetanju u isto vrijeme, što je izuzetno rijedak prizor.

Međutim, često dolazi do zamjene pojmova u medijima zbog nadimka. Ako ste vidjeli vijest o „cvijetu lešu” (Corpse flower) koji trenutno cvjeta u nekom botaničkom vrtu u Americi ili Evropi, vjerovatno se radi o biljci Titan arum.

Iako obje biljke imaju isti nadimak zbog mirisa trulog mesa, radi se o dvije različite stvari:

Rafflesia je najveći pojedinačni cvijet na svijetu, nema korijen ni list i živi kao parazit u prašumama, a njeno cvjetanje u divljini traje svega 3 do 5 dana.

Titan arum je ogromna biljka koja ima najveći nerazgranati cvast (skupinu cvjetova) na svijetu. Ona se uspješno uzgaja u botaničkim baštama širom svijeta i njeno cvjetanje (koje se dešava jednom u nekoliko godina) uvijek bude velika medijska vijest, kao što je to slučaj ovog mjeseca u Kaliforniji.

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Raflezija

biljka

cvijet

cvjetanje

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