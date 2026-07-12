Krvoproliće na festivalu u Torontu: Pucnjava među 13.000 ljudi - Ima mrtvih

Nakon pucnjave na festivalu u Torontu, šest osoba je pronađeno sa prostrelnim ranama, a dvije osobe su preminule na licu mjesta.

Policija u kanadskom gradu primila je prijavu o aktivnom strijelcu na festivalu salse nešto poslije 20 časova po lokalnom vremenu u subotu.

Policija je saopštila da je došlo do razmjene vatre između dvije osobe, te da su na mjestu događaja pronađena dva komada vatrenog oružja.

Nije bilo hapšenja, a potraga je trenutno u toku.

Zamjenik šefa policije Toronta Fransisko Baredo opisao je scenu kao "veoma haotičnu". Naveo je da je na festivalu bilo oko 13.000 ljudi kada se pucnjava dogodila.

Kanadski premijer Mark Karni rekao je da je "užasnut" smrtonosnom pucnjavom.

Izrazio je saosjećanje sa "porodicama koje tuguju za svojim voljenima, onima koji su u kritičnom stanju i svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem".

(B92)