Tajfun "Bavi" pogodio Istočnu Kinu

Tajfun "Bavi", najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, donio je obilne padavine na istočnu obalu i snažnim vjetrovima pogodio gusto naseljene gradove.

"Bavi" je oslabio na nivo tropske oluje dok se kretao ka unutrašnjosti, ali su meteorolozi upozorili da bi količina vode u oblacima narednih dana mogla donijeti dugotrajne i rasprostranjene padavine širom istočne i sjeverne Kine.

Prije dolaska tajfuna evakuisana su gotovo dva miliona ljudi, uglavnom u provinciji Džeđang, jednom od privrednih i tehnoloških centara Kine.

"Bavi" je prvi put pogodio priobalni grad Juhuan u provinciji Džeđang juče u 17.20 časova, a zatim je oko ponoći ponovo stigao na kopno u Juećingu, koji pripada gradu Vendžou.

Kineska državna televizija javila je da je u Juećingu oboreno više od 1.300 stabala, od kojih je 700 potpuno iščupano iz korijena. Najdublje poplave dostizale su više od 20 centimetara.

Zasad nema podataka o eventualnim žrtvama, a procjena materijalne štete biće moguća nakon potpunog prolaska nevremena, prenosi televizija, prenosi Srna