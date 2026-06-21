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SNSD Gacko dobio novog predsjednika: Milinko Milidrag na čelu odbora

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 07:53

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Састанак руководства СНСД-а са руководством Општинског одбора у Гацку
Foto: Screenshot/Facebook

Na sastanku rukovodstva SNSD-a sa rukovodstvom Opštinskog odbora u Gacku konstatovano je da ovaj odbor funkcioniše stabilno i odgovorno, te da predstavlja jedan od ključnih oslonaca stranke u Hercegovini.

Sastanku su prisustvovali organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar Srđan Amidžić, koji su sa rukovodstvom lokalnog odbora razgovarali o aktuelnom stanju i daljim planovima.

Kao ključna kadrovska promjena, za privremenog predsjednika OO SNSD Gacko izabran je Milinko Milidrag. Ističe se da će njegovo dugogodišnje iskustvo i prethodni uspješan rad na ovoj poziciji biti od neizmjernog značaja za nastavak pozitivnog trenda u radu odbora.

Tokom analize rada konstatovano je da su stranačke strukture u Gacku dobro uređene, te kadrovski i organizaciono spremne da odgovore svim predstojećim političkim i društvenim izazovima.

Iz SNSD-a poručuju da gatački odbor posjeduje puni kapacitet da ostane ozbiljan politički faktor u lokalnoj zajednici, dosledno afirmišući politiku dijaloga, stabilnosti i odgovornog djelovanja.

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Milinko Milidrag

Klub SNSD

Igor Dodik

Srđan Amidžić

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