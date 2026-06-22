Iznajmili kvad za 50 evra, pa upali u noćnu moru: Tinejdžer slomio 12 pršljenova

Jedan britanski tinejdžer zadobio je teške povrede kičme nakon što je doživio nesreću vozeći kvad u Grčkoj, a njegova porodica sada bi mogla da se suoči sa ogromnim medicinskim računom zbog "neizvjesnosti" u vezi sa osiguranjem.

Alfi Mozes nalazio se na Zakintosu na svom prvom letovanju sa prijateljima povodom proslave 18. rođendana kada je prošlog ponedjeljka doživio nesreću, prenosi Dejli mejl.

Tinejdžer iz Peterboroa hitno je prevezen u lokalnu bolnicu, a zatim helikopterom transportovan u „Mediteraneo hospital“ u Atini nakon što su ljekari utvrdili ozbiljnost njegovih povreda.

Alfi je zadobio 12 preloma pršljenova kičme, 11 slomljenih rebara, krvarenje u mozgu, probušeno plućno krilo, rupturu slezine i prelom ramena.

Porodica se sada suočava sa računom od 17.000 funti za liječenje i transport između bolnica, ali nije sigurna da li će troškovi biti pokriveni osiguranjem, jer tvrde da vožnja kvadova nije obuhvaćena njihovom polisom.

Govoreći iz Atine, gdje se njen sin trenutno liječi, njegova majka, Kajlej Posnet, izjavila je da je Alfi „zamalo preminuo“ nakon nesreće kada je pri brzini od oko 64 kilometra na sat zakačio izdignuti dio puta i bio izbačen sa kvada.

„Zaista nisu znali da li će preživjeti ili ne“, rekla je ona.

Opisujući šta se dogodilo, dodala je:

Brit, 18, suffers serious spinal injuries after crashing quad bike in Greece - as insurance 'uncertainty' leaves family facing huge medical bill https://t.co/HOA1xh5DIW — Daily Mail (@DailyMail) June 22, 2026

„Njegovi prijatelji koji su bili ispred njega rekli su da su vozili oko 80 kilometara na sat, a on je bio odmah iza njih. Pao je sa vozila, udario u nešto, poletio kroz vazduh i sletio niz jednu manju liticu, a kvad je krenuo za njim, ali nije pao na njega već je samo odletio dalje. Prevezen je u bolnicu na Zakintosu, gdje su ga stabilizovali jer je bio na ivici smrti“.

Njegova slomljena majka doputovala je u Grčku narednog dana kako bi bila uz teško povrijeđenog sina.

„Vidjeti svoje dijete kako leži u bolničkom krevetu, jedva govori i gotovo da ne može da vas pogleda, trpio je nesnosne bolove. Ovo je vjerovatno najteža stvar sa kojom sam se ikada morala nositi“, rekla je ona.

Komunikacijske barijere između ljekara i porodice učinile su stvari još težim, rekla je, posebno zato što Alfi u početku nije mogao da govori.

U početku su se ljekari plašili da je Alfi mogao da razvije opasan krvni ugrušak, ali su umjesto toga otkrili da mu je kičma povrijeđena napuklim pršljenovima.

Sada se oporavlja na grčkoj jedinici intenzivne njege u Atini i biće mu potrebna operacija kičme kako bi mu se stabilizovala leđa, ali to je odloženo dok mu pluća ne budu dovoljno jaka.

Takođe je na intravenskoj infuziji za antibiotike nakon što su ljekari pronašli kontuzije pluća i sada ga pažljivo prate zbog infekcija.

Uprkos težini povreda, njegova majka je rekla da sada pokazuje znake poboljšanja i da je ponovo počeo da govori nakon što u početku nije mogao da govori.

„Sada mu je mnogo bolje“, rekla je, dodajući da ga je osoblje opisalo kao „savršenog pacijenta“ koji ostaje pozitivan.

„Ne mogu dovoljno da zahvalim ovoj bolnici jer čim smo stigli, odmah su nam se javili sa intenzivne njege, znali su da će on stići. Imali smo stručnjaka za kičmu, stručnjaka za mozak, neurohirurga, svi su dolazili u različito vrijeme. Prvo je uradio CT skeniranje. Uradio je rendgenske snimke. A onda su nam rekli da će se rebra sama zacijeliti, što je bio pozitivan znak. Kao roditelj, osjećam utjehu što je on sada na pravom mjestu. I činjenica je da njegov tata i ja idemo da ga vidimo, da on ispriča nekoliko šala i da se osjeća pozitivno. Nije mogao ranije da razgovara sa nama, a sada može da govori. Veoma je otežan, ali može da govori“.

Ljekari kažu da će Alfijev oporavak biti dug i složen, ali da bi na kraju mogao da napusti bolnicu u narednim nedjeljama ili mjesecima.

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Porodica je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi pomogla u plaćanju rastućih medicinskih troškova, jer Alfi mora da ostane u bolnici dok čeka operaciju i oporavlja se.

Morali su to da finansiraju bez pomoći svog osiguranja, koje, kako kažu, ne pokriva troškove sa kvadovima. Do sada su prikupili više od 20.400 funti.

Majka pacijenta je govorila protiv bezbjednosnih standarda oko iznajmljivanja kvadova na ostrvu i kako je mladima previše lako da dođu do ovih potencijalno opasnih mašina.

„Svake nedjelje ljudi umiru od povreda na kvadu. Ove kompanije zbunjuju ove mlade odrasle, cenkaju se sa njima i daju im kvad za 50 evra, to je opasan komad opreme. Alfi je rekao da ako taj kvad košta 150 evra, ne bi išao na njega. Ali pošto je otišao u jednu, rekli su 150 evra, otišao je u drugu, a oni su rekli 'možete ga dobiti za 50 evra', pa je platio 50 evra za kvad. Misle da je to zabavno. Nije zabavno. Ova oprema je opasna. To su masivni, masivni kvadovi. Ne govore im da ne upravljaju dobro. Ne možete ih dobro kontrolisati. Voze 120 kilometara na sat. Ovi mladi ljudi nemaju tu vrstu mozga da bi razumjeli opasnosti vožnje na putu u drugoj zemlji“, prenosi Telegraf.rs.