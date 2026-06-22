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Svašta: Poznati par se razvodi, ali žele zajedničko dijete

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 12:45

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Џели Рол и његова супруга Бани Екс-О појављују се на 68. додели Греми награда у Лос Анђелесу у фебруару. 1, 2026.
Foto: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File/Tanjug

Iako su u procesu razvoda, kantri pjevač Dželi Rol i njegova supruga Bani Eks-O planiraju zajedničko potomstvo.

Više o tome je pričala i sama Bani u svom podkastu.

Influenserka Bani Eks-O saopštila je da Dželi Rol i ona i dalje planiraju da dobiju zajedničko dijete, uprkos pokrenutoj brakorazvodnoj parnici nakon gotovo 10 godina braka.

U svom podkastu "Dumb Blonde", Bani, čije je pravo ime Alisa Andrea Karter, je istakla da razvod neće promijeniti njihovu odluku da se ostvare kao roditelji.

"Neću dozvoliti da me ovo skrene s puta majčinstva", rekla je i dodala da ima punu podršku svog uskoro bivšeg supruga.

"Bio je divan kada je riječ o tome da i dalje dobijemo naše dijete. I on želi isto", kazala je i otkrila da će zajedno odgajati dijete uprkos njihovom razvodu braka

Dotakla se i vantjelesne oplodnje

Bani je ispričala da je nekoliko puta išla na vantjelesnu oplodnju, te da su Dželi i ona prethodne dvije godine pokušavali da postanu roditelji.

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Primali su hormonsku terapiju, ali je bila bezuspješna, jer su ljekari kod pjevača utvrdili nizak broj spermatozoida.

Influenserka se, vodeći se ličnim iskustvom, često pitala jedno - zašto ljudi koji silno žele d‌jecu prolaze kroz takve prepreke?

"Naljutite se čak i na Boga, jer se pitate zašto je nekim ljudima tako lako da dobiju d‌jecu, dok se drugi toliko bore za to", rekla je i dodala da je borba za potomstvo samo zbližila Dželija i nju.

"Prošli smo kroz dosta prepreka koje su ostavile traga u našem odnosu. Mislim da smo u ovom trenutku povezani zajedničkim traumama", kazala je Bani, prenosi B92.

Bani je otkrila da je svađa na Dan majki bila okidač za njihov razvod.

"Posvađali smo se, a ja sam bila toliko umorna i iscrpljena da sam mu rekla: Onda podnesi te proklete papire za razvod", ispričala je.

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Tagovi :

Razvod braka

Dželi Rol

Bani Eks-O

vantjelesna oplodnja

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