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Да ли клима троши мање струје када је стално упаљена?

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 14:01

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Да ли клима троши мање струје када је стално упаљена?
Фото: Pixabay

Љето се приближава, а клима уређај постаје главни савезник у борби против врућине. Међутим, уз расхлађивање обично долази и непријатно питање – колико ће порасти рачун за струју.

Како клима заправо најефикасније ради

Према препорукама стручњака за енергетску ефикасност, клима уређаји троше мање енергије када раде у стабилном режиму, али не нужно непрекидно током цијелог дана.

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Ефикасније је да уређај ради интензивније у краћем периоду како би брзо расхладио простор, а затим се искључује или пребацује на нижи режим рада, умјесто да константно “одржава” исту температуру сатима. На тај начин се смањује непотребно оптерећење уређаја, а простор остаје пријатно расхлађен.

Колико температура утиче на потрошњу

Један од кључних фактора уштеде је подешавање термостата. Сваки степен више на клима уређају може значајно утицати на смањење потрошње електричне енергије.

Процјене показују да се потрошња може смањити за неколико процената за сваки степен вишу температуру на термостату.

Због тога се као оптимална љетна температура често наводи око 26 степени, јер представља баланс између удобности и потрошње енергије.

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Мала промјена навика, велика разлика на рачуну

Поред начина коришћења климе, и мале промјене у навикама могу допринијети уштеди – попут избјегавања претјерано ниских температура и правилног подешавања рада уређаја.

Стручњаци истичу да управо досљедност у овим навикама највише утиче на коначан износ рачуна на крају мјесеца, преноси Она.рс.

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Тагови :

Клима уређај

Струја

рачун за струју

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